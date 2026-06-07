Kłopot z Zełenskim
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Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Kłopot z Zełenskim

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Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy Źródło: PAP/EPA / STRINGER
NOTATNIK MALKONTENTA Z książką „Kłopot z Zełenskim” (kontynuacją „Polski na wojnie”) Zbigniew Parafianowicz – znakomity dziennikarz i znawca spraw wschodnich – wpisał się idealnie w sytuację.

Całkiem jakby zamówił u prezydenta Ukrainy specjalną promocję.

Książkę polecam, ale z ciężkim sercem, gdyż już od pierwszego rozdziału jest to lektura na przemian wywołująca zdumienie i złość.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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