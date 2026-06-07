NOTATNIK MALKONTENTA Z książką „Kłopot z Zełenskim” (kontynuacją „Polski na wojnie”) Zbigniew Parafianowicz – znakomity dziennikarz i znawca spraw wschodnich – wpisał się idealnie w sytuację.
Całkiem jakby zamówił u prezydenta Ukrainy specjalną promocję.
Książkę polecam, ale z ciężkim sercem, gdyż już od pierwszego rozdziału jest to lektura na przemian wywołująca zdumienie i złość.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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