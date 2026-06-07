Cena wolności

Dostał za nią Tomek Kołodziejczak nagrodę im. Janusza A. Zajdla w czasach, gdy to wyróżnienie naprawdę coś znaczyło, w czasach, gdy niemal co roku ubiegali się o nią Ziemkiewicz, Sapkowski, Dukaj. Potem napisał tom drugi, „Schwytany w światła” – teraz obydwie części wznawiane są w jednym tomie zatytułowanym „Dominium Solarne”.

Dokonał w tych książkach Kołodziejczak sztuki, która udaje się tylko nielicznym – połączył rozmach space opery z gorzkim smakiem polskiej fantastyki socjologicznej, pisanej przez autorów szczególnie wyczulonych na zakusy rozmaitych inżynierów społecznych, samozwańczych budowniczych lepszej przyszłości i światów doskonałych.