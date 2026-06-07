Symbolika LGBT już w wiadomościach TVP. Pierwsza taka sytuacja

W czerwcu trwa tak zwany "Miesiąc Dumy" (Pride Month), czyli coroczna akcja propagująca na świecie agendę LGBT+. Władze niektórych państw, w tym samorządy, przeznaczają w tym okresie dodatkowe środki z budżetu państwa na promowanie tej doktryny w przestrzeni publicznej.

Prowadzący wiadomości w mediach publicznych w tęczową przypinką

W sobotę pierwszy raz w czerwcu program poprowadził Zbigniew Łuczyński. Dziennikarz wystąpił w "19.30" z tęczową przypinką w klapie. W mediach społecznościowych zwrócono uwagę, że nigdy wcześniej w Telewizji Polskiej dziennikarz nie pojawił się z symboliką środowisk genderowskich.

Tęczowych spinek nie przypięły sobie Monika Sawka i Joanna Dunikowska-Paź, które prowadziły poprzednie wydania "19.30" w pierwszych dniach czerwca. Podobnych symboli nie eksponowali też gospodarze innych programów TVP.

Zbigniew Łuczyński z symbolem LGBT

W mediach społecznościowych pojawiły się spostrzeżenia, że Zbigniew Łuczyński to prawdopodobnie pierwszy dziennikarz telewizji państwowej, który tak manifestacyjnie pokazał na antenie tęczowy symbol.

Branżowy portal "Wirtualne media" przypomniał, że gospodarze programów informacyjnych okolicznościowe przypinki i kotyliony umieszczają na ubraniach w najważniejsze święta państwowe. Chodzi o biało-czerwone kotyliony, a niekiedy także symbole przy innych wybranych rocznicach historycznych (m.in. żółte żonkile w rocznicę powstania w getcie warszawskim). Natomiast w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mają przyklejone naklejki z sercem symbolizujące tę akcję.

Zbigniew Łuczyński do TVP dołączył pod koniec 2023 roku, gdy po zmianie władz nadawcy nastąpiły bardzo duże zmiany w jego segmencie informacyjno-publicystycznym. "Wiadomości" zostały zastąpione przez "19.30", w nowej odsłonie ruszyło TVP Info. Wcześniej dziennikarz pracował w TVN.

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