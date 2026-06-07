O faszystach w Weronie
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Opinie
  • Piotr KowalczukAutor:Piotr Kowalczuk

O faszystach w Weronie

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Flaga Włoch. Rzym. Zdj. ilustracyjne
Flaga Włoch. Rzym. Zdj. ilustracyjne Źródło: Pixabay
PIECZEŃ RZYMSKA Nazwali to „klauzulą antyfaszystowską”.

W uroczym mieście z cudownym amfiteatrem i legendarnym balkonem domu Capulettich decyzją postępowych władz miejskich w ramach rytualnej walki z faszyzmem każdy, kto chce skorzystać z przestrzeni i budynków publicznych, musi ściągnąć z Internetu formularz, wyjaśnić w nim, co chce zrobić, gdzie, kiedy i dlaczego, a następnie podpisać deklarację następującej treści:

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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