O faszystach w Weronie

PIECZEŃ RZYMSKA Nazwali to „klauzulą antyfaszystowską”.
W uroczym mieście z cudownym amfiteatrem i legendarnym balkonem domu Capulettich decyzją postępowych władz miejskich w ramach rytualnej walki z faszyzmem każdy, kto chce skorzystać z przestrzeni i budynków publicznych, musi ściągnąć z Internetu formularz, wyjaśnić w nim, co chce zrobić, gdzie, kiedy i dlaczego, a następnie podpisać deklarację następującej treści:
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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