O faszystach w Weronie

W uroczym mieście z cudownym amfiteatrem i legendarnym balkonem domu Capulettich decyzją postępowych władz miejskich w ramach rytualnej walki z faszyzmem każdy, kto chce skorzystać z przestrzeni i budynków publicznych, musi ściągnąć z Internetu formularz, wyjaśnić w nim, co chce zrobić, gdzie, kiedy i dlaczego, a następnie podpisać deklarację następującej treści: