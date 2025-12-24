Polacy coraz częściej spędzają koniec roku za granicą. Rekordowe dane

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na najnowsze dane branży turystycznej, coraz więcej Polaków decyduje się opuścić kraj na przełomie roku, a skala tego zjawiska rośnie w rekordowym tempie.

Liczba zagranicznych wyjazdów wzrosła aż o 33 proc.

Z przytoczonego przez portal raportu obejmującego rezerwacje w okresie od 19 grudnia 2024 r. do 6 stycznia 2025 r. wynika, że liczba zagranicznych wyjazdów wzrosła aż o 33 proc. rok do roku. Oznacza to, że zainteresowanie podróżami świąteczno-noworocznymi zwiększyło się o jedną trzecią w porównaniu z poprzednim sezonem. Wszystko wskazuje na to, że branża turystyczna zakończy ten okres z kolejnym historycznym rekordem.

Zmianę trendów widać również na lotniskach. Największy ruch pasażerski przypada na dni tuż przed świętami oraz bezpośrednio po nich, szczególnie w okresie noworocznym. Co istotne, coraz częściej podróżują całe rodziny oraz większe grupy znajomych, co dodatkowo napędza popyt na pakiety wakacyjne i loty czarterowe. Najpopularniejsze kierunki pozostają stabilne. Według danych cytowanych przez "DGP" Polacy najchętniej wybierają destynacje gwarantujące dobrą pogodę i sprawdzoną infrastrukturę turystyczną. W czołówce znajdują się Egipt, Malta oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także Hiszpania i Cypr.

Co trzeci Polak planuje spędzić święta poza domem

Z danych przywoływanych przez "DGP" wynika również, że preferencje podróżnych różnią się w zależności od składu wyjazdu. Pary najczęściej wybierają kierunki oferujące możliwość zwiedzania i szeroką ofertę hotelową, takie jak Tajlandia, Malta czy Hiszpania. Z kolei rodziny z dziećmi zdecydowanie stawiają na Egipt, który dominuje dzięki krótkim czasom lotu, hotelom typu all inclusive oraz rozbudowanym animacjom. Układy rodzinne 2+1 i 2+2 odpowiadają za około 60 proc. wszystkich rezerwacji do tego kraju.

Trend ten potwierdzają także badania społeczne. Według dostępnych analiz niemal co trzeci Polak planuje spędzić święta poza domem, coraz częściej właśnie za granicą. Podróżni wyjeżdżają nie tylko na klasyczne wakacje, ale także do rodziny lub na krótsze, typowo świąteczne wyjazdy. W tym sezonie wyraźnie rośnie również popularność wyjazdów grupowych – na święta i sylwestra coraz częściej decydują się wspólnie dwie rodziny lub większe grono przyjaciół.

Czytaj też:

Niemcy zaniepokojeni. Boom turystyczny w Polsce