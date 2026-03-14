Ingres kardynała Krajewskiego. Podano datę

Oto komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej:

"Kuria Metropolitalna Łódzka w związku z mianowaniem na urząd Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Jego Eminencji Księdza Kardynała Konrada Krajewskiego dotychczasowego jałmużnika papieskiego, uprzejmie informuje, że Ksiądz Biskup Zbigniew Wołkowicz pełni urząd Administratora Diecezjalnego Archidiecezji Łódzkiej do dnia kanonicznego objęcia Archidiecezji Łódzkiej przez nowego Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego.

Kanoniczne objęcie diecezji i ingres będą miały miejsce w sobotę 28 marca br. Wobec powyższego Administrator Diecezjalny Archidiecezji Łódzkiej sprawuje swój urząd do tego dnia, a Jego imię jest wymieniane w Modlitwie Eucharystycznej".

Komunikat podpisał prałat Tadeusz Weber, notariusz Kurii.

Kard. Krajewski pasterzem łódzkiego Kościoła

W czwartek Watykan ogłosił, że nowym metropolitą łódzkim został kardynał Konrad Krajewski.

Informację, którą jako pierwsza podała "Rzeczpospolita", oficjalnie potwierdził w południe nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi. "Ojciec Święty Leon XIV mianował arcybiskupem metropolitą łódzkim dotychczasowego jałmużnika papieskiego kardynała Konrada Krajewskiego" – przekazano w komunikacie.

Od 2013 r. kard. Krajewski pełni funkcję papieskiego jałmużnika. Pochodzi z Łodzi. Święceń prezbiteratu udzielił mu 11 czerwca 1988 r. biskup diecezjalny łódzki Władysław Ziółek. W latach 1990-1993 odbył studia w zakresie liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, które ukończył ze stopniem licencjata. W 1995 r. na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu uzyskał doktorat z teologii ze specjalizacją w dziedzinie liturgiki.

Kard. Konrad Krajewski zastąpi na stanowisku metropolity łódzkiego kard. Grzegorza Rysia, który w grudniu ubiegłego roku został metropolitą krakowskim.

