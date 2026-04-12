Ekscentryk z Łodzi

To już kolejny raz, kiedy muszę docenić Pańską pracę, mimo iż światopoglądowo jesteśmy na przeciwległych biegunach. Brawo!”. „Pozytywnie mnie Pan zaskoczył, muszę przyznać”. „Niby lewica, ale szanuję […]. Możemy się kłócić, dyskutować i spierać, ale tu jest godny interlokutor”. „Swoją pracowitością zyskał Pan szacunek wielu ludzi z drugiej strony barykady” – tego rodzaju komentarze pojawiają się pod wpisami Marcina Józefaciuka w mediach społecznościowych coraz częściej. Przeciwnicy rządu Donalda Tuska cenią parlamentarzystę za podejmowane tematy: walkę z alienacją rodzicielską, troskę o edukację domową, interwencje poselskie w Ministerstwie Edukacji Narodowej w związku z likwidacją prac domowych w trzech pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Co ciekawe, Marcin Józefaciuk, będący zadeklarowanym homoseksualistą, cieszy się szczególnym szacunkiem wśród mężczyzn, także tych o prawicowych poglądach. To efekt podnoszonego postulatu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, nagłaśniania problemu męskiej depresji czy podkreślania, że mężczyznom trudniej jest uzyskać opiekę nad dzieckiem po rozwodzie. Dodatkowo Józefaciuk chętnie włącza się w akcje profilaktyczne poświęcone męskiemu zdrowiu – i fizycznemu, i psychicznemu.

Wbrew linii rządu

Początkowo lewicowo-liberalny establishment postrzegał 43-letniego dziś nauczyciela języka angielskiego jako nadzieję na „deczarnkizację” polskiej szkoły. Memem stał się wpis byłej dziennikarki TVN24 Karoliny Hytrek-Prosieckiej (obecnie szefowej Biura Komunikacji i Relacji Zewnętrznych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej). Tuż po wyborach parlamentarnych w 2023 r. napisała: „Chciałabym, żeby taki gość został Ministrem Edukacji i dostał swobodę jej kreowania. Edukacji otwartej, ofensywnej, niewykluczającej, uczącej myślenia, samodzielności i tolerancji. Pan Marcin Józefaciuk z list Koalicji Obywatelskiej. To byłaby ta właśnie nowa jakość”. Do wpisu dołączyła zdjęcie wytatuowanego posła na bieżni (jest zapalonym biegaczem). Peany na cześć Łodzianina, którego zdecydowania większość Polaków nie kojarzyła, wydawały się mocno na wyrost. Wielu wprost stwierdziło, że chodzi tylko o to, iż Józefaciuk to kompletne, także wizualne, przeciwieństwo ministra Przemysława Czarnka.