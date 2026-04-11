Trump: Rozpoczęliśmy oczyszczanie Cieśniny Ormuz

Kilka okrętów marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych przepłynęło w sobotę przez Cieśninę Ormuz – przekazał portal Axios, powołując się na wysoko postawionego urzędnika administracji Donalda Trumpa. "Ruch nie był skoordynowany z Iranem. To pierwszy raz, kiedy amerykańskie okręty wojenne przepłynęły przez Cieśninę Ormuz od początku wojny" – opisał serwis.

Wszystko to dzieje się w momencie, gdy w stolicy Pakistanu, Islamabardzie, rozpoczynają się negocjacje, mające zakończyć wojnę w Iranie. W rozmowach bierze udział m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance. O jego obecność miała zabiegać strona irańska. Teheran uważa bowiem Vance'a za najbardziej antywojenną postać w otoczeniu Trumpa. Zdaniem źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, Irańczycy postrzegają wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych jako tego, który będzie dążył do zawarcia porozumienia "w dobrej wierze".

USA rozminowują Cieśninę Ormuz

Tymczasem Donald Trump poinformował za pośrednictwem swojej platformy społecznościowej Truth Social, że Stany Zjednoczone rozpoczęły "proces oczyszczania" Cieśniny Ormuz.

Amerykański przywódca stwierdził, że marynarka wojenna i siły powietrzne Iranu "zniknęły", irańskie systemy przeciwlotnicze "nie istnieją", radary "są głuche", a fabryki rakiet i dronów "zostały w dużej mierze zrównane z ziemią".

"A co najważniejsze, ich wieloletnich »liderów« nie ma już wśród nas. Niech będą dzięki Allahowi! Jedyne, co im pozostało, to groźba, że nasz statek może »walnąć« w jedną z ich min morskich. A tak przy okazji, wszystkie 28 ich łodzi do stawiania min również leży na dnie morza. Właśnie rozpoczynamy proces oczyszczania Cieśniny Ormuz w ramach przysługi dla krajów na całym świecie, w tym Chin, Japonii, Korei Południowej, Francji, Niemiec i wielu innych" – oświadczył Trump.

"To niewiarygodne, że sami nie mają odwagi ani woli, by wykonać tę pracę. Co jednak bardzo interesujące, puste tankowce z wielu krajów płyną teraz do Stanów Zjednoczonych Ameryki, aby załadować się ropą" – dodał.

