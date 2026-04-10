Rozmowy USA-Iran w Pakistanie. Ostrzeżenie od Vance'a

– Jeśli Irańczycy są skłonni negocjować w dobrej wierze, z pewnością jesteśmy gotowi wyciągnąć dłoń – powiedział Vance dziennikarzom przed wejściem na pokład Air Force Two.

– Jeżeli będą próbowali nas rozgrywać, to przekonają się, że zespół negocjacyjny nie jest tak otwarty – dodał.

Wiceprezydent USA oświadczył, że Donald Trump "dał dość jasne wytyczne" dotyczące tego, jak powinny przebiegać rozmowy, ale nie rozwinął tej kwestii. Nie odpowiadał na pytania podróżujących z nim reporterów.

Negocjacje w Pakistanie. Vance na czele delegacji USA

Agencja Reutera zauważa, że to strona irańska zabiegała o obecność Vance'a przy stole rozmów, które rozpoczną się w sobotę (11 kwietnia) w stolicy Pakistanu, Islamabardzie.

Teheran uważa wiceprezydenta USA za najbardziej antywojenną postać w otoczeniu Trumpa. Zdaniem źródeł, na które powołuje się Reuters, Irańczycy postrzegają Vance'a jako tego, który będzie dążył do zawarcia umowy "w dobrej wierze".

Urzędnik Białego Domu, który zastrzegł sobie anonimowość, oświadczył, że decyzja o wysłaniu Vance'a na rozmowy do Islamabadu była wyłącznie decyzją Trumpa i że to prezydent USA ostatecznie zdecyduje, jakie porozumienie będzie akceptowalne.

Trump: To jedyny powód, dla którego Iran żyje

"Irańczycy najwyraźniej nie zdają sobie sprawy, że nie mają żadnych atutów, poza możliwością krótkoterminowego wymuszenia (kryzysu) na świecie przy użyciu międzynarodowych dróg wodnych. Jedynym powodem, dla którego dziś żyją, jest negocjowanie!" – napisał Trump w piątek (10 kwietnia) w serwisie Truth Social.

Chwilę wcześniej amerykański przywódca opublikował wpis, w którym stwierdził, że Irańczycy "lepiej radzą sobie z fałszywymi mediami informacyjnymi i public relations niż z walką!".

Trump w rozmowie z "New York Post" zakwestionował uczciwość irańskiego zespołu negocjacyjnego. Stwierdził, że Stany Zjednoczone mają do czynienia z ludźmi, "o których nie wiemy, czy mówią prawdę".

Teheran reprezentować bedą irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi i przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf.

Kruche zawieszenie broni. Izrael atakuje Liban

Według Iranu, ogłoszone w tym tygodniu przez Trumpa dwutygodniowe zawieszenie broni obejmuje także działania wojenne w Libanie. Zdaniem Stanów Zjednoczonych i Izraela – nie.

Po tym, jak w środę (8 kwietnia) Izrael zaatakował Liban, Iran ogłosił naruszenie rozejmu, a Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), zwany także Gwardią Rewolucyjną, zablokował żeglugę w Cieśninie Ormuz, której otwarcie jest jednym z głównych warunków zawieszenia broni.

Hiszpania na celowniku Izraela. Netanjahu rzuca ciężkie oskarżenia