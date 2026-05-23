Na Łotwie dron wpadł do jeziora i eksplodował

Według służb zgłoszenie o incydencie wpłynęło w sobotę (23 maja) około godz. 8:00 czasu lokalnego od mieszkańców okolicy. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną oraz wojsko. Funkcjonariusze odnaleźli szczątki, które prawdopodobnie należą do bezzałogowego statku powietrznego.

Łotewska policja zaapelowała do mieszkańców o niezbliżanie się do miejsca zdarzenia i śledzenie oficjalnych komunikatów. Pełniąca obowiązki premiera Łotwy Evika Silina poinformowała, że pozostaje w kontakcie ze służbami badającymi okoliczności wybuchu.

Świadek cytowany przez łotewskie radio LSM relacjonował, że dron leciał nad jeziorem, po czym zawrócił, stracił napęd i runął do wody, gdzie doszło do eksplozji. Według łotewskich sił zbrojnych, systemy monitoringu nie odnotowały naruszenia przestrzeni powietrznej kraju przez obiekt.

Kolejny incydent z dronem na Łotwie

Media przypominają, że na początku maja na terytorium Łotwy spadły ukraińskie drony, które uderzyły w puste zbiorniki paliwowe. Władze w Kijowie tłumaczyły wówczas incydent działaniem rosyjskich systemów walki elektronicznej.

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha napisał w serwisie X, że Kijów przeprosił państwa bałtyckie i Finlandię za "nieumyślne incydenty spowodowane przez rosyjskie systemy wojny elektronicznej, które przekierowywały ukraińskie drony".

