Dziennikarze ujawnili list Zełenskiego do liderów UE. "To niesprawiedliwe"

Wołodymyr Zełenski napisał list do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy, szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz prezydenta Cypru Nikos Christodoulides (Cypr sprawuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE). Do treści pisma dotarła Agencja Reutera.

Prezydent Ukrainy stwierdził w liście, że propozycja nadania Ukrainie statusu "państwa stowarzyszonego" w ramach Unii Europejskiej – propozycja autorstwa Friedricha Merza – jest "niesprawiedliwa". Zełenski stwierdził, że Ukraina powinna mieć prawo głosu.

Kanclerz Niemiec stwierdził, że takie rozwiązanie byłoby krokiem przejściowym na drodze do pełnego członkostwa i mogłoby się pozytywnie przełożyć na zakończenie wojny z Rosją.

"Niesprawiedliwe byłoby, gdyby Ukraina była obecna w Unii Europejskiej, a jednocześnie pozostawała bez głosu" – napisał w liście Zełenski. Jego zdaniem nadszedł właściwy czas, "aby w pełni i w sposób znaczący posunąć naprzód proces członkostwa Ukrainy".

Ukraiński przywódca podkreślił też w swym piśmie, że jest wdzięczny za okazaną pomoc i zaznaczył, że Ukraina chroni Europę przed Rosją.

"Bronimy Europy – w pełni, nie częściowo i nie półśrodkami. Ukraina zasługuje na sprawiedliwe podejście i równe prawa w Europie" – uważa Zełenski.

Zełenski: Rosja próbuje wciągnąć Białoruś

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w piątek na platformie X, że służby ukraińskie odnotowują próby zaangażowania Białorusi w wojnę, o jak twierdzi czym mają świadczyć dodatkowe kontakty między prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką a stroną rosyjską.

Zełenski opowiadał, że Moskwa ma rozważać plany operacji w kierunku na południe i północ od terytorium Białorusi. Inna opcja miałaby polegać na ponowieniu kierunku czernihowsko-kijowskiego na Ukrainie, "albo przeciwko jednemu z państw NATO" – właśnie z terytorium Białorusi. Polityk zaznaczył, że wszelkie próby wciągania Białorusi w wojnę są dokumentowane przez stronę ukraińską. W swoim wpisie Zełenski twierdził, że strona ukraińska dysponuje szczegółami rozmów między Mińskiem a Moskwą w tej sprawie.

