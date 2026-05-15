Zełenski opowiada: Rosja rozważa operację przeciwko krajowi NATO

Prezydent Ukrainy napisał na platformie X, że służby ukraińskie odnotowują próby zaangażowania Białorusi w wojnę, o jak twierdzi czym mają świadczyć dodatkowe kontakty między prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką a stroną rosyjską.

Zełenski opowiada, że Moskwa ma rozważać plany operacji w kierunku na południe i północ od terytorium Białorusi. Inna opcja miałaby polegać na ponowieniu kierunku czernihowsko-kijowskiego na Ukrainie, "albo przeciwko jednemu z państw NATO" – właśnie z terytorium Białorusi. Polityk zaznacza, że wszelkie próby wciągania Białorusi w wojnę są dokumentowane przez stronę ukraińską.

Zełenski opowiada o ataku na NATO: Rosja próbuje wciągać Białoruś w wojnę

Zełenski twierdzi, że strona ukraińska dysponuje szczegółami rozmów między Mińskiem a Moskwą. Prezydent Ukrainy pisze: "Ukraina dysponuje szczegółami rozmowy między Rosją a Białorusią. Ukraina bez wątpienia będzie bronić siebie i swoich ludzi, jeśli Alaksandr Łukaszenka popełni błąd i zdecyduje się również poprzeć tę rosyjską intencję. Nakazałem naszym Siłom Obronnym i Bezpieczeństwa Ukrainy wzmocnienie odpowiedniego kierunku oraz przedstawienie planu naszej odpowiedzi, który zostanie omówiony i zatwierdzony na posiedzeniu Sztabu".

Ataki na centra decyzyjne Ukrainy?

Ponadto, zdaniem Zełenskiego, Rosjanie przygotowują kolejne ataki rakietowe i dronowe przeciwko Ukrainie, w tym – jak je określają – przeciwko "centrom podejmowania decyzji". "Wśród nich znajduje się prawie dwa tuziny centrów politycznych i stanowisk dowodzenia wojskowego. Oczywiście wzięliśmy te informacje pod uwagę" – czytamy we wpisie Zełenskiego.

Swój wpis Zełenski zakończył wezwaniem, by Rosja zakończyła swoją wojnę i negocjowała godny pokój, "zamiast szukać nowych sposobów zastraszania Ukrainy". "Dziękuję wszystkim, którzy pomagają. Chwała Ukrainie!" – dodał.

