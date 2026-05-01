Ukraina i Rosja atakują porty przeciwnika. Drony trafiły też w bloki

Rosyjskie siły zbrojne uderzyły w piątek w port w Odessie. Skala zniszczeń na razie nie jest znana. Wiadomo też, że bezzałogowce uderzyły w budynki mieszkalne. W Odessie działają ukraińskie służby. Do ataku doszło nad ranem, a po godz. 7.00 władze ponownie ogłosiły alarm przeciwlotniczy.

"W Odessie dwa wielopiętrowe budynki mieszkalne zostały uszkodzone przez drony szturmowe. W miejscach ataków zniszczeniu uległy mieszkania, wybuchły pożary. Dwie osoby zostały ranne, udzielana jest im niezbędna pomoc" – zakomunikował za pośrednictwem mediów społecznościowych Oleh Kiper z odeskiej administracji wojskowej.

"Ataki zniszczyły mieszkanie w 16-piętrowym budynku i podpaliły dach. W innym wieżowcu pożar dotarł do 12. piętra" – Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy (DSNS).

Ukraina zaatakowała infrastrukturę energetyczną Rosji

Z kolei wojska Ukrainy zaatakowały port w Tupase. Informacje przekazał dowódca ukraińskich wojsk dronowych Robert Browdi. Infrastruktura portowa i rafineria "Tupanskij" według strony ukraińskiej jest bardzo istotna dla zasilania rosyjskich wojsk w Ukrainie.

– Putin wydobywa surowce naturalne i wymienia je na krwawe dolary, które kieruje przeciwko nam w postaci dronów Szahid i rakiet balistycznych (...) Jeśli rafinerie są narzędziem, by zarabiać pieniądze wydawane na wojnę, to są uzasadnionym celem militarnym, podlegają zniszczeniu – powiedział wojskowy.

Położona nad Morzem Czarnym infrastruktura padła celem ukraińskich ataków po raz czwarty w ciągu dwóch tygodni. To element strategii Kijowa, która ma polegać na "obniżaniu potencjału militarno-ekonomicznego" przeciwnika. W wywiadzie dla BBC Browdi zapowiedział, że ataki na cele w głębi Federacji Rosyjskiej, także te oddalone do 2000 km od frontu, będą się nasilać.

Czytaj też:

