Tusk: Ta wojna przynosi paradoksalnie bardzo optymistyczne wnioski

Polityk podkreślił, że Rzeszów jest miejscem ciężkiej pracy na rzecz Polski, Europy i Ukrainy. – To miasto jako pierwsze otrzymało tytuł Miasta Ratownika, ponieważ jako pierwsze zmobilizowało się do pomocy w pierwszych dniach rosyjskiej agresji. Miasta Podkarpacia i całej Polski to przykłady nadzwyczajnej solidarności, która od dekad jest polską specjalnością – oznajmił Tusk. – Kiedy jako pierwsi pomogliśmy naszym siostrom i braciom z Ukrainy, mało kto w świecie wierzył, że Ukraina będzie w stanie odeprzeć rosyjską agresję – dodał.

Tusk: Cały świat z podziwem obserwuje to, co udało się Ukrainie

Dalej premier wyraził swoją opinię o wojnie. – Dzisiaj cały świat i my w Polsce tutaj ze szczególną uwagą, ale cały świat z podziwem obserwuje to, co udało się Ukrainie w konfrontacji z wydawałoby się przeciwnikiem nie do pokonania – tak niektórzy sądzili – powiedział Tusk.

– My wiemy, co znaczy bohaterstwa walka przeciwko przeważającym siłom, w naszej wspólnej historii jakże częste były klęski właśnie dlatego, że byliśmy albo osamotnieni albo wyraźnie słabsi, ale wiemy też, co to jest zwycięstwo, także z tym przeciwnikiem, który dzisiaj atakuje Ukrainę – kontynuował.

"Ta wojna przynosi paradoksalnie bardzo optymistyczne wnioski"

– Ta wojna przynosi paradoksalnie bardzo optymistyczne wnioski. Ukraina pokazała, że jest w stanie się obronić. [...] Ta wojna pokazuje także na czym polega międzynarodowa solidarność i współpraca, która jest nie tylko gwarancjami na papierze czy traktatami bez praktycznego znaczenia. Ta wojna pokazuje także, że narody wolnego świata, w tym narody europejskie, są w stanie zaangażować się finansowo, jeżeli chodzi o ludzi, działania praktyczne, planowanie przyszłości na rzecz obrony i wsparcia Ukrainy i to też coś bezprecedensowego – powiedział lider KO.

– Bardzo dużo wysiłku Polska, ja osobiście, włożyliśmy w to, aby udało się zmobilizować kolejne środki finansowe, o tym też z panią premier [Ukrainy] rozmawialiśmy, w jaki sposób ułatwić korzystanie z tych środków – dodał.

Armada dronów

– Relacje polsko-ukraińskie i europejsko-ukraińskie to nie jest jednostronna pomoc dla walczącego kraju. Udało się – i Polska była wiodąca w tym procesie – zbudować model relacji, w którym Ukraina też może coś dać – wyraził swoją opinię premier.

– Z wielką satysfakcją mogę dzisiaj ogłosić, że polski plan budowy armady dronowej będzie planem, który będzie wspierany także przez myśl techniczną, kompetencje dronowe naszych ukraińskich przyjaciół ogłosił premier.

– Będziemy inwestowali w to wspólne pieniądze, europejskie, polskie i tak, jak powiedziałem, kompetencje i zdolności Ukrainy i naszym celem jest, aby tą niespodziewaną dla Rosjan konsekwencją wojny było przeskoczenie właściwie całej epoki technologicznej, tak aby w przyszłości, najbliższej przyszłości Ukraina, Polska i Europa były bezpieczne od ataków z powietrza, od jakichkolwiek zakusów agresora – kontynuował polityk.

Premier o odbudowie Ukrainy

Premier podkreślił, że konferencja w Rzeszowie jest wstępem do przyszłej konferencji nt. odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku.

– Dzisiaj w Rzeszowie mówimy o tym, co było polskim staraniem i co jest polskim sukcesem, aby dołączyć segment defence security, ten nowy wymiar naszej współpracy w ramach konferencji odbudowy, bo przecież nie będzie żadnej odbudowy, jeśli agresor nie zaprzestanie tej wojny. Ta odbudowa ma sens tylko wtedy, kiedy będziemy równocześnie mówili o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo Ukrainie, Polsce i Europie. Tylko bezpieczna Ukraina, bezpieczna Polska i bezpieczna Europa będzie w stanie sprostać temu wielkiemu zadaniu, jakim jest odbudowa Ukrainy po zniszczeniach wojennych – powiedział.

