Wielomski skomentował słowa Tuska: Projekt armii UE nabrał rozpędu

Tusk zaapelował na łamach brytyjskiego "Financial Times" o wzmocnienie tzw. europejskiej klauzuli wzajemnej obrony, zawartej w artykule 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Wielomski ocenił, że jest to element szerszych działań Brukseli docelowo zmierzających do zastąpienia NATO unijną strukturą militarną.

"Projekt armii UE natychmiast nabrał rozpędu"

"Donald Tusk przelicytował słynny wywiad estoński i zasugerował rosyjski atak na Polskę i Europę za "kilka miesięcy". Po upadku Wiktora Orbana projekt federalizacji UE i stworzenia armii unijnej natychmiast nabrał rozpędu. Orban był katechonem państwa narodowego w Europie. Bez dwóch zdań" – napisał politolog.

"Nikt nie mówi o dyplomacji tylko o eskalacji.. ludzie odpowiedzialni za to w normalnym państwie byliby pociągnięci do odpowiedzialności.. ale nie w Bulandzie i krajach zarządzanych z zewnątrz" – skomentował jeden z internautów.

Tusk straszy wojną z Rosją?

W wywiadzie Tusk przedstawił narrację o swoim niepokoju na temat przyszłości bezpieczeństwa Europy i narzekał na USA. "W obliczu coraz bardziej nieprzewidywalnej polityki Stanów Zjednoczonych, a także groźnych deklaracji prezydenta Donalda Trumpa, pytanie o realność amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa staje się coraz bardziej palące. Największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)" – mówił Tusk.

"Dla nas niezwykle ważne jest, aby mieć pewność, że wszyscy będą traktować zobowiązania wobec NATO równie poważnie jak Polska" – mówił premier. Donald Tuska ostrzegał, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne i świat może je odczuć szybciej, niż się spodziewa. "To naprawdę poważna sprawa. Mam na myśli perspektywę krótkoterminową – raczej miesiące niż lata" – powiedział Donald Tusk, odnosząc się do możliwego ataku na członka NATO.

Tusk kpi z Orbana. "Po raz pierwszy od lat na sali nie ma Rosjan"Czytaj też:

O tym, jak katolicy są wykorzystywani do budowy armii europejskiejCzytaj też:

KE wysłała Polsce tekst umowy pożyczki SAFE. Leyen zachwycona