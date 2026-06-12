"Jak Porsche do Fiata Tipo". Tusk zabrał głos w sprawie F-35

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku trwa ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W uroczystości biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W styczniu 2020 roku ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę zakupu 32 samolotów 5. generacji Lockheed Martin F-35A Lightning II.

F-35 już w Polsce. Tusk: W porównaniu do poprzedników, to jak Porsche do Fiata Tipo

Premier Donald Tusk, który przebywa w Warszawie, wziął udział w obchodach święta SOP.

– To jest niezwykły i piękny zbieg okoliczności, że w dzień święta tych, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo państwa, nad Polską (…) przeleciały te pierwsze F-35, które chronić będą, tak jak wy, bezpieczeństwa tutaj na ziemi, będą chronić bezpiecznego nieba nad Polską – powiedział.

Donald Tusk stwierdził, że "najnowocześniejsze samoloty, piloci powiedzieli, żebym wam przekazał, że będą was z powietrza dzisiaj pozdrawiać".

– Też prosili, żebym wykorzystał ten moment i powiedział, że dzisiaj to niebo jest bezpieczniejsze, bo te F-35 w porównaniu do poprzedników, to jak Porsche do Fiata Tipo. Takiego użył porównania jeden z pilotów – mówił szef rządu.

Święto SOP

Premier Donald Tusk, zwracając się do funkcjonariuszy SOP, podkreślił, że "siła sprawcza Służby Ochrony Państwa jest już legendarna".

– Każdy, kto ma złe intencje powinien się obawiać funkcjonariuszy i funkcjonariuszek SOP – dodał.

Szef rządu powiedział, że sam jest dłużnikiem funkcjonariuszy SOP.

– Pewnie jestem jedną z najdłużej chronionych osób w państwie. Nie żartuję, kiedy mówię, że jestem dzisiaj tutaj z wami, tylko dzięki temu, że wy jesteście wokół mnie – mówił.

Premier podkreślił, że codzienność funkcjonariuszy SOP w czasach narastających zagrożeń wymaga odwagi, profesjonalizmu, wyobraźni i czujności.

– Wy wiecie najlepiej, ile razy musieliście interweniować wtedy, kiedy pojawiały się drony. Wy jesteście zawsze na miejscu i dzięki temu czujemy, że autorzy sabotażu, dywersji czy prób agresji są bezsilni właśnie także dlatego, że wy jesteście strażnikami polskiego bezpieczeństwa – powiedział.

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