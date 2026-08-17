Jak rozpoznać sygnały alarmowe? Będzie szkolenie dla Polaków

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański w Radiowej Jedynce zapowiedział, że szkolenia odbędą się pod koniec sierpnia. Będzie je prowadzić Państwowa Straż Pożarna oraz MSWiA przy współudziale wojewodów.

Jak zachować się podczas alarmu? Będą szkolenia dla Polaków

Będzie to kolejna odsłona Akademii OLiOC, czyli programu edukacyjnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w ramach której w czerwcu odbył się Krajowy Trening Pierwszej Pomocy. Wzięło w nim udział ponad 106 tys. osób.

Krajowy Trening Reagowania jest zaplanowany na sobotę, 29 sierpnia.

W tysiącach miejsc w całej Polsce mają działać wtedy punkty Akademii OliOC. W punktach będzie można dowiedzieć się m.in. jak odróżnić oficjalny komunikat od fałszywego ostrzeżenia i jak rozpoznawać sygnały alarmowe.

Informacje o harmonogramie oraz o punktach, w których będzie odbywała się akcja, znajdują się na stronach internetowych i na platformach społecznościowych urzędów gmin oraz urzędów wojewódzkich.

MSWiA przekazało, że od początku 2026 roku w wydarzeniach Akademii OLiOC wzięło udział ponad 276 tys. osób.

Chaos po tym, jak polską przestrzeń powietrzną naruszyła rosyjska rakieta

Pod koniec lipca w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. Kilka minut później obiekt zaniknął. Miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim. Obiektu nie zestrzelono.

Po tym zdarzeniu nad ranem wdrożono procedurę SPO13 i uruchomiono syreny alarmowe jako najszybszy sposób informowania o zagrożeniu. Trwało to około 13 minut. Mieszkańcy nie dostali żadnych dodatkowych ostrzeżeń, w tym alertu RCB. Z kolei mieszkańcy Tarnawy-Kolonii nie usłyszeli nawet syren alarmowych.

Premier Donald Tusk poinformował następnie, że "prawdopodobnie rosyjski pocisk CH101 naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim". Dodał, że wojsko było gotowe do jego zestrzelenia.

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