Tusk dostaje trzy emerytury. Wiadomo, ile wpłynęło na jego konto w 2025 r.

Jak wynika z oświadczenia majątkowego premiera, któremu przyjrzał się "Super Express", ich łączna wartość wyniosła około 450–457 tys. zł. Do tego dochodziło wynagrodzenie za pracę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dieta parlamentarna.

Największą część świadczeń emerytalnych Donalda Tuska stanowiła pozycja określona w jego oświadczeniu jako "Emerytura Komisji Europejskiej". W ciągu 2025 roku premier otrzymał z tego tytułu 71 282,78 euro.

Drugim źródłem był polski ZUS. Tusk wykazał 144 423,77 zł emerytury, co daje średnio ponad 12 tys. zł miesięcznie. Z Belgii otrzymał natomiast świadczenie w wysokości 2504,50 euro.

Po przeliczeniu kwot wypłacanych w euro trzy emerytury dały łącznie około 450–457 tys. zł w skali roku. Nie oznacza to jednak, że premier co miesiąc otrzymywał identyczną kwotę – wyliczenie powstało na podstawie rocznych dochodów.

Nie tylko emerytury. Łącznie około 812 tys. zł

Donald Tusk pozostaje jednocześnie czynnym zawodowo premierem. Z tytułu pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykazał za 2025 rok 294 977,52 zł.

Do jego dochodów doszło również 47 603,76 zł diety parlamentarnej, 11 625,33 zł z praw autorskich oraz 181 euro odsetek od oszczędności.

Łącznie w oświadczeniu majątkowym premier wykazał 498 630,38 zł oraz 73 968,28 euro. Po przeliczeniu europejskiej waluty daje to około 812 tys. zł za cały 2025 rok. Średnio ze wszystkich wykazanych źródeł było to więc blisko 68 tys. zł miesięcznie.

Pobieranie przez Tuska emerytury przy jednoczesnym otrzymywaniu wynagrodzenia za pracę jest zgodne z przepisami. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą co do zasady dorabiać bez limitu, bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia emerytury. Donald Tusk, urodzony 22 kwietnia 1957 roku, ukończył 65 lat w 2022 roku.

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