Jak długo jeszcze Tusk będzie zwalał winę na PiS?

Chodzi zwłaszcza o te decyzje, które podjęły rządy PiS, za których konsekwencje my – podatnicy – płacimy do dziś. Takie decyzje, jak np. obciążenie budżetu Polski bimbalionem stałych wydatków – takich jak zasiłki „800+” dla każdego dziecka bez względu na dochód rodziców (więc także milionerów-lekarzy i innych milionerów), jak tzw. 13. i 14. emerytury, jak „wyprawka+”, jak „bon wakacyjny+”, jak nieuzasadnione, coroczne gigantyczne podwyżki pensji lekarzy i pielęgniarek, itp., itd. – które do dziś wymuszają ogromne wydatki z kasy państwa, o której powiedzieć, że jest pusta – to nic nie powiedzieć, a co z kolei wymusza ustawiczne zadłużanie państwa, i to na coraz groźniejszą skalę.