Maria Kurowska opuściła budynek AWS. Żurek kpi: Lepiej późno niż wcale

– Nadal kontynuuję głodówkę – poinformowała w mediach społecznościowych. Kilka godzin wcześniej oficjalnie ogłosiła jej rozpoczęcie.

Kurowska: Być może jest to ostatnia moja relacja

Jeszcze przed wyjściem Kurowska opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym informowała o wyłączeniu prądu w gniazdkach. Mówiła, że jej telefon ma tylko 13 proc. baterii. – Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że być może jest to ostatnia moja relacja, ponieważ wyłączono prąd w gniazdkach i w związku z tym moja komórka za chwilkę mi siądzie. Ma tylko 13 proc. Nie wiem, co z tym robić – przekazała.

Kurowska twierdziła, że zwróciła się w tej sprawie do funkcjonariusza Służby Więziennej. – Poprosiłam pana ze Służby Więziennej, aby włączono prąd do gniazdek, ale abyście o tym wiedzieli, to nagrywam ten filmik – powiedziała. Następnie poinformowała, że opuściła Akademię, wskazując odcięcie prądu jako powód wyjścia.

Żurek: Lepiej późno niż wcale

Do opuszczenia AWS przez Kurowską odniósł się Waldemar Żurek. Minister stwierdził, że parlamentarzystka "zrozumiała, w co wrobili ją koledzy z PiS-u", a jej pobyt w budynku nazwał "bezprawną okupacją".

– Po kilku dniach Pani poseł zrozumiała, w co wrobili ją koledzy z PiS-u, i postanowiła opuścić budynek Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, kończąc bezprawną okupację. Lepiej późno niż wcale – napisał Żurek na X.

Dopiero co ogłosiła głodówkę

Kurowska opuściła AWS zaledwie kilka godzin po tym, jak poinformowała o rozpoczęciu głodówki. Wcześniej twierdziła, że przez sześć dni także nic nie jadła, ponieważ inni parlamentarzyści nie mogli dostarczyć jej jedzenia. Kurowska zaapelowała także o modlitwę w intencji ojczyzny i zapowiedziała, że głodówkę będzie prowadzić "dopóki nie wejdzie tutaj prawowity rektor".

Po opuszczeniu budynku podkreśliła, że protestu głodowego nie kończy. Kurowska przebywała w AWS od 9 września.

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