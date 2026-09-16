"Klasyczna PRL-owska metoda". Sopiński ostro o tym, co dzieje się wokół AWS

Były rektor-komendant podał nazwy konferencji w Tajlandii, Nowej Zelandii i Indonezji oraz tytuły swoich wystąpień. – Wszystkie wyjazdy służbowe były prestiżowymi zaproszeniami od międzynarodowych zrzeszeń więziennictwa i probacji – napisał na platformie X.

Sopiński odpowiada na zarzuty

Jednym z wątków konfliktu wokół AWS są zagraniczne wyjazdy organizowane w okresie, gdy Sopiński kierował uczelnią. Sławomir Cudak twierdził w środę, że według jego dotychczasowych ustaleń około 80 proc. wydatków uczelni przeznaczonych na zagraniczne konferencje miało przypadać na wyjazdy Sopińskiego. Wymienił m.in. Tajlandię, Singapur oraz podróże po Europie.

Sopiński odpowiedział, podając konkretne konferencje, w których uczestniczył. Jak przekazał w mediach społecznościowych jako rektor-komendant doprowadził do przystąpienia AWS do międzynarodowych organizacji zajmujących się więziennictwem i probacją. Według niego później do części z nich dołączyły również Ministerstwo Sprawiedliwości i Centralny Zarząd Służby Więziennej, których przedstawiciele uczestniczyli w tych samych konferencjach i seminariach.

Tajlandia, Nowa Zelandia i Indonezja

W Tajlandii Sopiński uczestniczył w konferencji "Women in Corrections", organizowanej przez International Corrections and Prisons Association (ICPA). Jak podał, na zaproszenie organizatorów wygłosił referat dotyczący problemów z wdrażaniem w Polsce tzw. Reguł z Bangkoku oraz zwiększania wiedzy na ich temat wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Kolejnym wydarzeniem była International Research in Corrections Conference w Nowej Zelandii. Sopiński wystąpił tam z referatem "Behind the Uniform: Psychosocial Determinants of Work Engagement and Wellbeing Among Polish Prison Officers", dotyczącym zaangażowania w pracę i dobrostanu polskich funkcjonariuszy więziennictwa. W Indonezji uczestniczył natomiast w 7th World Congress on Probation and Parole. Jego wystąpienie "Modernizing Probation: A Blueprint for Professionalization" dotyczyło modernizacji i profesjonalizacji probacji. – Wszystkie wyjazdy służbowe były prestiżowymi zaproszeniami od międzynarodowych zrzeszeń więziennictwa i probacji – podkreślił Sopiński.

Zwolnienia dyscyplinarne w AWS

Wpis Sopińskiego pojawił się w dniu, kiedy Sławomir Cudak, którego Ministerstwo Sprawiedliwości uznaje za pełniącego obowiązki rektora-komendanta, poinformował o rozwiązaniu w trybie art. 52 Kodeksu pracy umów z Michałem Sopińskim, Mariuszem Kuryłowiczem, Iwoną Lewandowską-Pierzynką i Kamilą Chmiel. Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart przekazała, że powodem miało być „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych”.

Sopiński kwestionuje umocowanie Cudaka do podejmowania takich decyzji i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. – Uzurpator Sławomir Cudak, nie będąc do tego umocowanym prawnie, właśnie rozpoczął proces represji wobec pracowników Akademii Wymiaru Sprawiedliwości – stwierdził były rektor AWS.

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