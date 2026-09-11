Bogucki uderza w Żurka. "Próba siłowego przejęcia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości"

Zbigniew Bogucki poinformował w mediach społecznościowych o spotkaniu z Michałem Sopińskim, którego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Bogucki zakwestionował legalność tej decyzji.

"W związku z próbą siłowego przejęcia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości wbrew konstytucyjnej zasadzie autonomii uczelni (...) spotkałem się z Rektorem uczelni dr. Michałem Sopińskim, który poinformował o bezprawnych działaniach ministra Waldemara Żurka" – napisał.

Bogucki: Minister nie miał prawa odwołać rektora

Zdaniem prezydenckiego ministra wyłączną kompetencję do powoływania i odwoływania rektora AWS ma Senat uczelni. Bogucki powołał się przy tym na przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o Służbie Więziennej.

Przypomniał również, że w 2025 r. rządzący procedowali ustawę dotyczącą likwidacji Akademii, która zakładała wygaszenie kadencji jej rektora i Senatu. Ustawę zawetował ówczesny prezydent Andrzej Duda. "Mimo tych oczywistych norm prawnych, pan Żurek postanowił odwołać rektora bez podstawy prawnej w procedurze, której zakazuje sama ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym" – stwierdził Bogucki.

Według niego minister działał również wbrew postanowieniu zabezpieczającemu Trybunału Konstytucyjnego z 27 maja 2026 r., które – w ocenie Boguckiego – uniemożliwiało wydanie decyzji administracyjnej o odwołaniu Sopińskiego.

Spór o doręczenie decyzji

Bogucki odniósł się także do głośnego sporu dotyczącego doręczenia Sopińskiemu decyzji o odwołaniu. "Działał przy tym w takim pośpiechu, że nie zdołał nawet poprawnie doręczyć panu rektorowi własnej bezprawnej decyzji, choć z tą elementarną czynnością codziennie bez trudu radzą sobie tysiące listonoszy w Polsce" – napisał.

Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że decyzja została skutecznie doręczona 9 września, ponieważ Sopiński świadomie odmówił jej odebrania od upoważnionych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Według ministerstwa decyzja o jego odwołaniu jest ostateczna i wykonalna.

Bogucki ocenił natomiast, że sytuacja wokół AWS wpisuje się w szerszy spór rządu z instytucjami państwa. "Atak na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości to kolejna próba bezprawnego wpływania przez ten rząd na niezależność instytucji takich jak TK, SN, KRS i Prokuratura Krajowa" – stwierdził. Dodał, że jego zdaniem wyborcy odpowiedzą na działania rządzących podczas wyborów w 2027 r.

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