Kolejne siłowe wejście. "Wielu z Was zostanie skazanych"

W piątek uwagę mediów ponownie przykuły coraz bardziej niepokojące ruchy władzy wobec kolejnych instytucji państwowych. Do dantejskich scen doszło w czwartek i w piątek w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek twierdzi, że odwołał Michała Sopińskiego z funkcji Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dotychczasowy rektor twierdzi natomiast, że decyzja ministra jest nielegalna.

Cudak z policją w AWS

Jak relacjonuje Telewizja Republika, około godziny 7.30 przed siedzibą AWS pojawił się Sławomir Cudak w asyście policji. Cudak zdaniem władzy jest teraz nowym rektorem Akademii. Pracownik uczelni próbował wejść do budynku, twierdząc, że jest pełniącym obowiązki rektora-komendanta. Na miejscu interweniują posłowie PiS.

Tymczasem z nieoficjalnych ustaleń medialnych wynika, że policjanci mają w piątek zablokować prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Bogdanowi Święczkowskiemu dostęp do miejsca pracy.

Eurodeputowany PiS Jacek Ozdoba opublikował na X post, w którym stwierdził, że działania władzy w poważny sposób naruszają przepisy prawa.

Ozdoba: Zamach na prawo

"Funkcjonariusze, którzy dziś dokumentują to bezprawie wiedzą co robią. Siłowe przejęcie budynku uczelni i próba uderzenia w Trybunał Konstytucyjny to nie «operacja specjalna». To zamach na prawo. Wola jednego człowieka nie jest źródłem prawa. Donald Tusk i ci, którzy wykonują jego polecenia, nie tworzą nowego porządku, łamią istniejący" – czytamy we wpisie Ozdoby.

"Czas pokaże, kto miał rację. I wielu z Was zostanie skazanych. Prawo obowiązuje wszystkich. Albo stoicie po stronie Konstytucji albo po stronie tych, którzy ją deptają. Wybór należy do Was. Konsekwencje też" – dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

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