Siłowe zajmowanie instytucji publicznych. "Państwo prawa runęło"

W piątek media komentują coraz bardziej niepokojące ruchy władzy wobec kolejnych instytucji państwowych. Do dantejskich scen doszło w czwartek w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek twierdzi, że odwołał Michała Sopińskiego z funkcji Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Z nieoficjalnych ustaleń medialnych wynika, że policjanci mają w piątek zablokować prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Bogdanowi Święczkowskiemu dostęp do miejsca pracy.

Zdaniem Roberta Winnickiego – byłego posła Konfederacji i jednego z założycieli tego ugrupowania, a obecnie komentatora politycznego, w Polsce upadają obecnie istniejące jeszcze niedawno elementy państwa prawa.

Winnicki: Państwo prawa runęło

"Obserwujcie uważnie zajmowanie instytucji publicznych siłą. Kolejne za rządów centrolewu, po mediach publicznych i prokuraturze krajowej. Obserwujcie, bo od tej pory przy każdej zmianie władzy będziemy widzieli takie sceny" – ocenił Winnicki.

"Podstawą będzie pospiesznie uchwalona ustawa. Albo uchwała. Albo oświadczenie woli. Albo opinia prawna. Względnie wpis w mediach społecznościowych. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Państwo prawa runęło" – czytamy w jego wpisie na X.

"Czysta manifestacja politycznej woli"

"Instytucje publiczne przejmuje ten, kogo słuchają resorty siłowe. Policja, wojsko, służby. Podstawę jacyś prawnicy zawsze wymyślą i napiszą. Chociaż sztuczna inteligencja prawdopodobniej zrobi to już lepiej niż oni. W kolejnych kadencjach różnica będzie tylko taka, że nikt z niczym nie będzie czekał rok, dwa czy trzy" – prognozuje były poseł.

"Demokracja zerwała się z krępującego gorsetu norm prawnych i śmiało kroczy przez państwo polskie jako czysta manifestacja politycznej woli" – podsumował gorzko.

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