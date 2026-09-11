Niepokojące doniesienia: Policja zablokuje dziś prezesowi TK dostęp do pracy

Polsat News dowiedział się o mobilizacji w komendzie stołecznej policji. Ma chodzić właśnie o siłowe zajęcie Trybunału Konstytucyjnego.
Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że funkcjonariusze mają zablokować prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Bogdanowi Święczkowskiemu dostęp do miejsca pracy.
Policja zajmie Trybunał Konstytucyjny?
Wcześniej o takim zagrożeniu pisał na X również dziennikarz publikujący m.in. na "Do Rzeczy" Cezary Gmyz.
"Stan mobilizacji w Komendzie Stołecznej Policji. Policjanci plotkują, że chodzi o zajęcie Trybunału Konstytucyjnego i zablokowanie prezesowi Święczkowskiego dostępu do miejsca pracy" – napisał.
"Robi się jeszcze bardziej ciekawe bo uruchomiono też funkcjonariuszy z WTO czyli od techniki operacyjnej jak określa się podsłuchy i inne tego typu zabawki" – dodał w kolejnym twicie.
Berek: Święczkowski "nie może sprawować funkcji kierowania TK"
Zdaniem Macieja Berka – bliskiego współpracownika premiera Donalda Tuska i byłego ministra, który został właśnie wybrany na sędziego TK – prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski "nie może sprawować funkcji kierowania TK".
– To nie jest kwestia mojej oceny, w sprawie manipulacji składami Trybunału, mieliśmy informacje od samych sędziów TK. Wszyscy sędziowie mają ten sam plan. Polega on na tym, żeby wykorzystać przepisy, które obowiązują i doprowadzić do rozwiązania sytuacji – ujawnił.
Ocenił przy tym, że "pan Święczkowski powinien sam zdecydować, jaki będzie jego los". – Natomiast z całą pewnością nie może sprawować funkcji kierowania Trybunałem Konstytucyjnym z powodu, który łączy się z punktem trzecim, a to jest kwestia prawidłowości powoływania składów do orzekania w poszczególnych sprawach – mówił.
Maciej Berek stwierdził, że "wszyscy sędziowie muszą sprawić, że jedna osoba nie może doprowadzić do wstrzymania orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". – To jest zadanie, które postawiło przed Polską orzecznictwo europejskie – dodał.
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