Oto plan przejęcia Trybunału Konstytucyjnego
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Opinie
  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek
  • Cezary GmyzAutor:Cezary Gmyz

Oto plan przejęcia Trybunału Konstytucyjnego

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Premier Donald Tusk i Maciej Berek
Premier Donald Tusk i Maciej Berek Źródło: PAP / Leszek Szymański
Z postępów praworządności w ten kraju. Otóż plan przejęcia Trybunału Konstytucyjnego i w rezultacie ograniczenia kompetencji prezydenta do wręczenia orderów jest już prawie zapięty na ostatni guzik.

Ito do tego stopnia, że obecny uważający się za prokuratora krajowego niejaki Korneluk postanowił się udać na trzytygodniowy urlop, by nie brać w tym udziału. Różne rzeczy możemy powiedzieć o Korneluku, ale facet wie, że śmierdzi to kryminałem, a czyn zamachu stanu jest zagrożony w Polsce Trybunałem Konstytucyjnym.

Plan wygląda tak, że po powołaniu Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest planowane zwołanie posiedzenia tego gremium, ale nie na słynnej Alei Szucha, gdzie urzęduje Bogdan Święczkowski. Posiedzenie zaplanowano pod adresem Chopina 1. Nawiasem mówiąc, to budynek, który przylega do siedziby Waldemara Żurka, która mieści się jedną przecznicę dalej, czyli przy Alei Róż. Nawiasem mówiąc, Żurek urzęduje w gabinecie, który za okupacji zajmował Franz Kutschera.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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