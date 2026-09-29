"Niestety dalej będzie się angażował". Kandydat o Tusku

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) opublikowała już oficjalne wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Potwierdziło się, że w drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) oraz Monika Piątkowska (komitet Ponad Podziałami; popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL).

Gibała otrzymał 93 042 głosy, co przełożyło się na 36,38 proc. wszystkich ważnych głosów. Natomiast Monikę Piątkowską wskazało 76 514 wyborców (29,91 proc.). Ponowne głosowanie zaplanowano na 11 października.

Wybory na pierwszej turze zakończyli: kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki (44 772 głosy; 17,5 proc.), współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca (17 684; 6,91 proc.), kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek (12 303; 4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (10 523; 4,11 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (947; 0,37 proc.).

Gibała: Piątkowska powtórzyła słowa Tuska

Donald Tusk powiedział w czwartek, przed pierwszą turą wyborów na prezydenta Krakowa, żeby "nogi nie dostawiać". Do słów premiera odniósł się we wtorek na antenie Radia Wnet kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała.

– Powtórzyła to też na wieczorze wyborczym jego kandydatka, która notabene najpierw podziękowała jemu, a dopiero potem mieszkańcom, więc to też ważna rzecz, bo to pokazuje jej priorytety i to pokazuje, dlaczego Kraków potrzebuje prezydenta bezpartyjnego – zauważył były poseł. – Natomiast tę deklarację premiera Donalda Tuska traktuję w ten sposób, że niestety on dalej będzie się angażował. Mówię niestety, bo ja bym chciał, żeby wszyscy politycy warszawscy odpuścili i zostawili krakowianom tę decyzję, by mieszkańcy mogli ją podjąć samodzielnie. Widzę jednak, że tak nie będzie – dodał.

Kandydat: To dla polityków z Warszawy poligon doświadczalny

Jego zdaniem Donald Tusk nie odpuści, "dlatego że panuje takie przekonanie, że te wybory będą miały wpływ na wybory parlamentarne za rok”.

– Ja nie wiem, czy tak będzie, więc nie wiem, czy to nie jest przesadzona teza, ale ewidentnie – jak patrzymy na przykład na rywalizację partii lewicowych, gdzie bardzo zależało panu Czarzastemu i panu Zandbergowi, żeby to ich kandydatka miała lepszy wynik, jak popatrzymy na narrację polityków warszawskich prawicowych, że to początek fali, że wskutek tego oni za rok wygrają te wybory, jak popatrzymy na to, co robi Donald Tusk, któremu bardzo zależy, żeby jego kandydatka wygrała – ci politycy wierzą, że to jest taki poligon doświadczalny przed tym wielkim starciem za rok – mówił Łukasz Gibała.

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