Carrefour przejmie kilkaset sklepów Biedronka

Francuski koncern handlowy planuje przejęcie Codifrance, czyli Biedronki od belgijskiego koncernu Colruyt. Jak informuje magazyn "La Lettre", wartość transakcji ma wynieść 155 mln euro.

"Codifrance to hurtownik zaopatrujący tysiące osiedlowych placówek handlowych, które działają m.in. pod szyldem Coccinelle i Coccimarket, czyli Biedronka" – zwraca uwagę branżowy portal "Wiadomości Handlowe".

Carrefour planuje przejąć 700 sklepów Biedronka

Jeśli rzeczywiście dojdzie do transakcji, dla Belgów oznacza to koniec działalności na rynku francuskim. Po wcześniejszej sprzedaży supermarketów dystrybutor Codifrance, generujący około 310 mln euro rocznych obrotów, pozostał ostatnim aktywem Colruyt nad Sekwaną.

Przedsięwzięcie, o ile zakończy się sukcesem, pozwoli Carrefourowi zyskać nie tylko dostęp do rozbudowanej sieci dystrybucyjnej, lecz także infrastrukturę firmy — około 500 pracowników oraz dwa duże centra logistyczne.

Codifrance zaopatruje blisko 3000 niewielkich punktów sprzedaży rozsianych po całej Francji. Około 700 z nich działa pod popularnymi markami partnerskimi, takimi jak Coccinelle, Coccimarket, Panier Sympa czy Epi Service. Coccinelle, ze względu na skalę i charakter działalności, bywa określana mianem francuskiego odpowiednika Biedronki.

Przejęcie pozwoli Carrefour znacząco zwiększyć zasięg w segmencie convenience (kategoria rynkowa skupiona na oszczędności czasu i maksymalnej wygodzie klienta) i dotrzeć do miejsc, w których tradycyjne, wielkopowierzchniowe hipermarkety od lat tracą na znaczeniu. Jak informują branżowe media, jest to kierunek zgodny z szerszą strategią grupy, która coraz mocniej stawia na mniejsze, lokalne formaty sklepów.

Rozwój sieci we Francji i Hiszpanii

W lutym tego roku Carrefour przedstawił strategię "Carrefour 2030", która ma stać się podstawą przyspieszenia rozwoju sieci. Jednym z jej kluczowych elementów jest ekspansja w segmencie convenience, przede wszystkim na dwóch najważniejszych dla grupy rynkach — we Francji i Hiszpanii.

Plan zakłada uruchomienie kolejnych 1000 placówek we Francji oraz 750 w Hiszpanii. Carrefour szacuje, że dzięki realizacji tych założeń łączna liczba sklepów convenience grupy w obu krajach może sięgnąć nawet 7500 obiektów do 2030 roku.