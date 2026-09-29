Gadowski: Życie polityczne jak gra w trzy kubki

Każdy, kto wchodzi do gry, przegrywa. I tak dotychczas wyglądało polskie życie polityczne. Grę w trzy kubki ustawia albo Donald Tusk, albo Jarosław Kaczyński, albo ci, którzy stoją ponad nimi i reżyserują grę wyborczą.

Tak to niestety wygląda i widać to po reakcjach na wytyczne – nazwijmy to tak – płynące z ambasady amerykańskiej od Thomasa Rose’a albo z ambasady niemieckiej, od kolejnych ambasadorów Niemiec, wśród których roi się od oficerów Bundesnachrichtendienst. Tak wygląda bardzo patologiczny świat polskiej polityki na szczeblu centralnym. A jak wygląda to na szczeblu lokalnym? Otóż wyłomu dokonano w Krakowie.