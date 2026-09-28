"Patrzymy z politowaniem". Leśkiewicz uderza w Tuska i Czarzastego

Premier Donald Tusk ocenił podczas niedawnego spotkania w Krakowie, że polityczni oponenci "są raczej zwolennikami przemocy, łamania reguł". Jako przykład podał spór wokół Trybunału Konstytucyjnego.

– Umawiamy się na grę w szachy, ja tam siedzę, zastanawiam się, a z drugiej strony przychodzi facet z bejsbolem i mówi: ty grasz w szachy, ale ja jestem na ustawce. I trzyma bejsbola w ręku – mówił szef rządu.

Donald Tusk dodał, że "a wokół są dziwni różni ludzie, w tym niestety także często media, i mówią: ty graj w szachy, to nieładnie, wiemy, on będzie bejsbolem walił, ale ty musisz grać w szachy".

– No to wtedy ja nie wygram, proszę państwa. Znaczy grzeczny to już byłem – mówił szef rządu.

Leśkiewicz: Tusk staje się politycznym chuliganem

Do słów premiera odniósł się w Telewizji Republika rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

– Donald Tusk z przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej staje się powoli takim politycznym chuliganem. To coraz częściej widać, bo nie wytrzymuje po prostu presji i nie potrafi sobie poradzić z dramatyczną sytuacją finansów publicznych, z bankructwem Narodowego Funduszu Zdrowia – ocenił.

Zdaniem rzecznika prezydenta Donald Tusk "zaczyna uprawiać taką klasyczną chuligankę polityczną".

– Wtóruje mu oczywiście marszałek Włodzimierz Czarzasty, człowiek skrajnie niepoważny – stwierdził.

"Patrzymy z politowaniem" na Tuska i Czarzastego

Rafał Leśkiewicz powiedział, że Kancelaria Prezydenta patrzy „zarówno na pana premiera, jak i na pana marszałka Sejmu z politowaniem”. – To są niepoważni politycy, którzy formułują tego typu zarzuty czy groźby kierowane wobec Kancelarii Prezydenta. Strachy na lachy. Naprawdę nie obawiamy się ani pana premiera, ani pana marszałka – dodał.

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