Czarzasty: To początek zatrzymań w Kancelarii Prezydenta

W środę agenci CBA zatrzymali Piotra Matczuka i Annę Plakwicz – byłych członków zarządu spółki Solvere, którzy na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową realizowali kampanię "Sprawiedliwe sądy".

Matczuk jest obecnie związany z TV Republika. Plakwicz pełni funkcję dyrektora Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. W przeszłości oboje byli doradcami premier Beaty Szydło.

Akcja służb wywołała wiele komentarzy. Głos zabrali politycy PiS i przedstawiciele Kancelarii Prezydenta. O wypowiedź został również poproszony marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że zatrzymania "w ogóle" go nie dziwią, ponieważ odnosi wrażenie, że "to jest takie towarzystwo, które ma określoną mentalność i wszystkie te działania, które są wykonywane, wynikają właśnie z tej mentalności".

– To są domniemane pieniądze za dostęp do prezydenta, tak zwany przez was prezydent w pakiecie. To jest domniemany handel ułaskawieniami. To jest domniemane pisanie ustawy na Ibizie. To są podejrzane, moim zdaniem, poprawki ministra Boguckiego w sprawie Zondacrypto. To są łapówki i finansowanie ludzi, partii, imprez, na których bywa pan prezydent. To są dziwne i podejrzane weta – stwierdził polityk Lewicy.

Czarzasty uważa, że "to jest początek zatrzymań również w Kancelarii Prezydenta".

– Chcę zwrócić państwa uwagę na słowo "początek” – zakończył marszałek Sejmu.

Kampania "Sprawiedliwe sądy"

Kampanię billboardową pod hasłem "Sprawiedliwe sądy" Polska Fundacja Narodowa przygotowała za rządów Zjednoczonej Prawicy. Pieniądze na projekt wyłożyły spółki Skarbu Państwa.

Rząd Donalda Tuska stoi na stanowisku, że z publicznych środków sfinansowano partyjną inicjatywę PiS, mającą na celu zdyskredytowanie sędziów.

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