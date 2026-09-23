Kancelaria Sejmu zignoruje pismo od Kancelarii Prezydenta. "Napisaliśmy wszystko"

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował w minioną środę, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, gdy ten "przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne".

Berek wybrany przez Sejm na sędziego TK. Nawrocki ma wątpliwości

4 września Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Maciej Berek w poniedziałek zwrócił się w piśmie do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o "niezwłoczne" wskazanie miejsca i daty umożliwienia mu złożenia ślubowania.

Korespondecnja KPRP z Kancelarią Sejmu

Na początku września, po wyborze Macieja Berka przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Kancelaria Prezydenta RP skierowała do Kancelarii Sejmu pismo w sprawie "wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury" Macieja Berka.

Zbigniew Bogucki ocenił, że wówczas "są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego".

W odpowiedzi na pismo Kancelarii Prezydenta RP, szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec wskazał, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK "nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach".

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że Kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w sprawie Berka z prezydentem i jego kancelarią.

Marek Siwiec został zapytany w środę w TOK FM o to, czy nie będzie dalszej korespondencji z Kancelarią Prezydenta RP ze strony Kancelarii Sejmu w sprawie wyboru Macieja Berka.

– Nie będzie, dlatego że myśmy wszystko napisali, co w tej sprawie można napisać – odpowiedział.

Dodał, że nie widzi przeszkód, by ślubowanie Berka odbyło się w Pałacu Prezydenckim.

Zbigniew Bogucki poinformował w ubiegły czwartek, że ponownie skierował do marszałka Sejmu pismo w sprawie Macieja Berka.

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