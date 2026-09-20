Zabawy dziecięce

ĆWIERKOT No nie, no, poszła do radia, na wywiad, znów to zrobiła, no ludzie! Stop.
Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska, była pytana w radiu m.in. o to, czy jej ministerstwo jest w stanie pomóc w ewentualnej obronie wschodniej granicy. Stop.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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