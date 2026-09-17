Berek złoży "ślubowanie" w Sejmie? Wicepremier nie wyklucza

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, co się stanie w sytuacji, gdy prezydent Karol Nawrocki nie odbierze ślubowania od Macieja Berka.

Kosiniak-Kamysz nie wyklucza, że Berek złoży "ślubowanie" w Sejmie

Dopytywany, czy będzie znowu w Sejmie takie ślubowanie, odpowiedział: "Nie wykluczam, że do takiego ślubowania dojdzie".

– Jeżeli prezydent nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków konstytucyjnych – dodał.

Jednocześnie Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "nie ma żadnych planów siłowych wejścia do Trybunału Konstytucyjnego".

Siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego?

Dziennik "Rzeczpospolita" informował w poniedziałek, że premier Donald Tusk ma być zdeterminowany, aby doprowadzić do zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Rządzący rozważają wariant siłowy.

Minister z rządu Donalda Tuska powiedział gazecie, że "dni Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym są policzone". "Usłyszy zarzuty, straci immunitet i nie będzie mógł sprawować urzędu. Jeśli nie opuści gmachu, zostanie z niego wyprowadzony przez funkcjonariuszy policji. Premier jest zdeterminowany, żeby zmiany doprowadzić do końca" – dodał.

Maciej Berek wybrany na sędziego TK. Prezydent Nawrocki ma wątpliwości

4 września Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Zbigniew Bogucki poinformował następnie, że Kancelaria Prezydenta RP wysłała pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Szef Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że są "gigantyczne wątpliwości" co do tego, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcy prawnego.

W piątek szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec oświadczył w piśmie skierowanym do prezydenta Karola Nawrockiego, że "marszałek Sejmu oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berka". Dodał, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK "nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach".

W piśmie dodał, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapoznał się z pismem Zbigniewa Boguckiego i "stoi na jednoznacznym stanowisku, że żądanie udostępnienia wymienionych w ww. piśmie dokumentów jest pozbawione podstawy prawnej".

W środę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego TK Macieja Berka, gdy ten "przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne".

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