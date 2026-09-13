Berek gra w chowanego

Rzeczony minister miał i tak dziwne stanowisko, gdyż zajmował się – w rządzie – wdrażaniem… polityki rządu. Tak czy siak: chyba zatęskni za poprzednią funkcją.

Właściwie nie wiadomo, dlaczego Tusk uparł się właśnie na niego, wszak jego kandydatura ma same wady. Musi mieć pan Berek opinię jakiegoś twardziela, co to przyjdzie do Trybunału, posunie wysoce gabarytowego prezesa TK, Bogdana Święczkowskiego. Bo cała reszta przemawia przeciwko nowo mianowanemu sędziemu.