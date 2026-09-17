Głośna wypowiedź Bosaka. Polityk koryguje swoje słowa

Bosak był w środę gościem RMF FM. Polityk stwierdził, że prezydent, który zgłasza wątpliwości wobec wyboru Berka, nie przyjmie ślubowania od byłego ministra. Wicemarszałek Sejmu uważa jednak, że zgodnie z konstytucją, Nawrocki powinien to zrobić.

Bosak: Nieprzemyślana wypowiedź

Wypowiedz polityka Konfederacji wywołała tyle komentarzy, że poseł postanowił ją uściślić. W zamieszczonym w mediach społecznościowych wpisie Bosak wskazał, że bez wątpienia prezydent powinien przyjąć ślubowanie od sędziego-elekta TK wybranego przez Sejm, ale jednocześnie prezydent jest strażnikiem konstytucji i jeśli "Sejm wybrałby kogoś kto nie spełnia formalnych wymogów to może to być podstawą odmowy przyjęcia ślubowania".

Poseł przyznał, że omówił tę kwestię z członkiem sejmowej Komisji Sprawiedliwości z Konfederacji Michałem Wawrem oraz szefem kancelarii prezydenta Zbigniewem Boguckim, dzięki czemu "uzupełnił wiedzę" na temat wyboru i ślubowania Berka.

"Uważam że są to poważne wątpliwości i muszą one zostać wyjaśnione, a prezydent ma prawo od tego uzależnić swoje działanie. Zwracam uwagę, że w innych wywiadach konsekwentnie podkreślałem rolę prezydenta jako strażnika Konstytucji i w żadnej wypowiedzi nie udzielałem rad co tego co prezydent ma zrobić" – napisał Bosak i dodał, że jego wypowiedź na temat tego, co powinien zrobić prezydent była "nieprzemyślana".

Bosak zwrócił również uwagę na to, że nawet sędziowie, od których Nawrocki przyjął ślubowanie, nie chcą orzekać w TK. Jego zdaniem, pokazuje to "tragizm sytuacji: niezależnie co zrobi prezydent obóz rządzący idzie w kierunku eskalowania sporu, co jest niszczeniem państwa i może się skończyć jeszcze większymi szkodami". Jednocześnie wicemarszałek Sejmu przestrzegł rząd przed próbą sięgnięcia po siłowe rozwiązanie sprawy Trybunału Konstytucyjnego.

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