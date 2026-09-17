Rekordowe zatrudnienie w Policji. Tak wielu funkcjonariuszy jeszcze nie było

Poziom wakatów wynosi obecnie 6 proc. Do obsadzenia pozostaje niewiele ponad 6,5 tys. etatów – podało w środę RMF FM. Rok wcześniej brakowało ponad 11 tys. policjantów, a dwa lata wcześniej niemal 14 tys.

Jeszcze w 2025 roku ponad 13 tys. wakatów

W lipcu 2025 r. media informowały o ponad 13 tys. nieobsadzonych etatów w Policji. W pierwszych pięciu miesiącach tamtego roku chęć wstąpienia do formacji wyraziło ponad 14 tys. osób. Wskazywano wówczas m.in. na dużą rotację. Część kandydatów odpadała podczas rekrutacji, inni rezygnowali w trakcie szkolenia.

Od 1 lipca 2025 r. funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej zostali objęci nowym świadczeniem mieszkaniowym. Jego wysokość wynosi od 900 do 1800 zł miesięcznie, w zależności od miejsca pełnienia służby.

Rekord padł już pod koniec 2025 roku

Na koniec 2025 r. w Policji służyło 102 288 funkcjonariuszy. Był to wówczas rekordowy stan zatrudnienia. W ciągu całego 2025 r. do służby przyjęto 8509 nowych policjantów. Podania o przyjęcie złożyło natomiast ponad 33 tys. osób.

Wprowadzono również zmiany w rekrutacji. Dokumenty można składać elektronicznie przez ePUAP, a rozmowy kwalifikacyjne prowadzić online. Zmieniono także test sprawności fizycznej i procedurę dotyczącą przeciwwskazań zdrowotnych. Policja uruchomiła ponadto portal praca.policja.pl, ogólnopolską infolinię oraz aplikację "WSTĄP DO POLICJI" w ePUAP. Od 15 marca do 1 grudnia 2025 r. za jej pośrednictwem wpłynęło blisko 3 tys. wniosków.

Liczba kandydatów do służby w Komendzie Stołecznej Policji ma być obecnie na tyle duża, że jej szef zwrócił się o wyznaczenie dodatkowego terminu przyjęć. W połowie listopada do warszawskiej Policji ma wstąpić kolejnych 200 osób.