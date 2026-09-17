Wszczęto śledztwa wobec posłów PiS. "Za ten cyrk przyjdzie odpowiedzieć"

"Za ten cyrk w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przyjdzie odpowiedzieć przed prokuraturą. Wszczęto śledztwa wobec Marii Kurowskiej i Dariusza Mateckiego" – napisał Szłapka w czwartek (17 września) w serwisie X.

Awantura na AWS. Śledztwa ws. Kurowskiej i Mateckiego

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w komunikacie, że wszczęła dwa śledztwa dotyczące wydarzeń na terenie AWS. Jedno dotyczy nieopuszczenia przez posłankę PiS Marię Kurowską budynku uczelni mimo żądania osób uprawnionych, drugie – wtargnięcia posła PiS Dariusza Mateckiego na ogrodzony teren Akademii. Oba postępowania prowadzone są pod kątem art. 193 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia miru domowego.

Według prokuratury sprawa dotycząca Kurowskiej obejmuje jej zachowanie od 11 września. Posłanka nie opuściła budynku AWS przy ul. Karmelickiej w Warszawie pomimo żądania rektora i prorektora uczelni. Prokuratura podała, że Kurowska w chwili wydania komunikatu nadal znajdowała się w budynku (opuściła go w środę wieczorem – red.) i nie podporządkowała się poleceniom właściwych organów uczelni.

Drugie śledztwo dotyczy wydarzeń z 14 września. Jak wynika z materiałów postępowania, Matecki wtargnął wbrew woli osób uprawnionych na teren Akademii. Według prokuratury poseł pokonał wysokie ogrodzenie posesji mimo interwencji funkcjonariuszy policji.

Wydarzenia na terenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości pod lupą prokuratury

Prokuratura zapowiedziała, że poinformuje o wszczęciu obu śledztw marszałka Sejmu. Jednocześnie zwróci się o podjęcie wobec Kurowskiej i Mateckiego "adekwatnych środków" wynikających z Regulaminu Sejmu. Jako uzasadnienie wskazano m.in. zasady etyki poselskiej, w tym odpowiedzialność, dbałość o dobre imię Sejmu oraz obowiązek kierowania się interesem publicznym.

Prokuratura zaznaczyła, że wpłynęły także inne zawiadomienia dotyczące wydarzeń w Akademii i są one sukcesywnie rozpoznawane. Jak podano, śledztwa wszczęto w związku z licznymi zawiadomieniami dotyczącymi zdarzeń na terenie uczelni.

Sprawa jest elementem konfliktu wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Wcześniej doszło do sporu dotyczącego zmian na stanowisku rektora-komendanta uczelni. Michała Sopińskiego zastąpił Sławomir Cudak. Decyzję w tej sprawie podjął szef MS Waldemar Żurek. PiS uważa, że minister złamał prawo.

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