Czas Cudaka

SUBOTNIK ZZA ŚCIANY Dlaczego Tusk urządził wczoraj ten cały cyrk z siłowym intromitowaniem pana Cudaka do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości? Moim zdaniem dlatego, że z jakichś powodów nie mógł go urządzić z wprowadzaniem „naszych sędziów”, jak sam ich nazwał, do Trybunału Konstytucyjnego.

Zatem, wbrew temu, co twierdzi większość mediów i komentatorów opozycji, nie była to „próba generalna” szturmu policji na Trybunał, ale jego ersatz, zastępcza forma spełnienie nadziei własnych fanów na jakieś antypisowskie „bum” i zastępczy sposób zaostrzenia politycznej polaryzacji, która z każdym ujawnianym przejawem pierdołowatości jego rządu i każdą kolejną aferą jest Tuskowi potrzebna coraz bardziej.