Mariusz Błaszczak: Zawiadamiamy prokuraturę ws. działań władzy w AWS

Do dantejskich scen doszło w czwartek i w piątek w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, którą obecna władza próbuje przejąć siłą. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek twierdzi, że odwołał Michała Sopińskiego z funkcji Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dotychczasowy rektor twierdzi natomiast, że decyzja ministra jest nielegalna.

Jak relacjonuje Telewizja Republika, około godziny 7.30 przed siedzibą AWS pojawił się Sławomir Cudak w asyście policji. Cudak zdaniem władzy jest teraz nowym rektorem Akademii. Pracownik uczelni próbował wejść do budynku, twierdząc, że jest pełniącym obowiązki rektora-komendanta. Na miejscu zjawili się posłowie PiS.

PiS zapowiada działania

– Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek do prokuratury. Nie można pozwalać na to, żeby do takiego łamania prawa dochodziło w naszej ojczyźnie – poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

– Mam świadomość, że prokuratura została siłą przejęta przez obecnie rządzących, ale w woli tego, że w przyszłym roku, mamy taką głęboką nadzieję, kiedy odejdzie do historii rząd Donalda Tuska, rząd koalicji 13 grudnia, sprawa wówczas zostanie dogłębnie wyjaśniona – zapewnił.

Były szef MON przekazał także, że klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek o dodatkowe posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. – Będziemy żądać obecności ministra sprawiedliwości i ministra spraw wewnętrznych i administracji. Żądamy, żeby obaj panowie przestali kryć się za plecami funkcjonariuszy policji, żeby wyjaśnili, kto wydał im polecenie nielegalnego przejmowania uczelni. W przyszłym tygodniu jest zwołane posiedzenie Sejmu, a więc jest to najlepszy czas do tego, żeby obaj panowie wyjaśnili całą tę sprawę – przekazał Błaszczak dziennikarzom.

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