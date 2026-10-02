Ilu kandydatów do kapłaństwa przyjęto w tym roku? Nieznaczny wzrost

Do seminariów diecezjalnych przyjęto w tym roku 221 kandydatów. Rok wcześniej było ich 188, w roku 2024 – 196, a w roku 2023 – 195. Największą liczbę kandydatów do kapłaństwa przyjęto w diecezji tarnowskiej i warszawsko-praskiej (po 11) oraz gdańskiej i siedleckiej (po 10).

Natomiast na formację zakonną największą liczbę przyjęli paulini (10 kandydatów), pallotyni i salezjanie (po siedmiu) oraz dominikanie (sześciu).

Ilu jest kleryków w Polsce? Najnowsze dane

W tym roku nastąpił spadek ogólnej liczby seminarzystów w naszym kraju. W roku 2022 było ich 1959, rok później – 1690, w roku 2024 – 1594, w roku ubiegłym – 1453, zaś w bieżącym jest ich 1372.

Ogólna liczba seminarzystów w Polsce nadal stopniowo maleje, na co wpływa fakt, że seminaria kończą najstarsze roczniki, które były zazwyczaj najliczniejsze – zwrócił uwagę ks. Jan Frąckowiak, rektor arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu oraz przewodniczący zarządu Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

Można jednak zauważyć, że dynamika tego spadku powoli wyhamowuje. Nieznacznie wzrosła liczba kandydatów przyjętych do seminariów diecezjalnych – w tym roku jest ich o ponad 30 więcej niż w roku ubiegłym. Pytany o przyczyny wzrostu liczby kandydatów w niektórych seminariach, ks. Frąckowiak odparł, że bardzo trudno o jednoznaczną interpretację.

– Diecezja siedlecka w zeszłym roku miała jednego kandydata, w tym roku ma 11. Nikt nie wie dlaczego. Gdańsk ma 10 kandydatów – podobna niewiadoma. Wszyscy czujemy, że do końca nie ma recept i wyjaśnień – powiedział duchowny w rozmowie z KAI.

Większość nowych alumnów to tegoroczni maturzyści lub osoby, które zdawały maturę w ciągu ostatnich 2-3 lat. Zdecydowana większość z nich była wcześniej zaangażowana w liturgiczną służbę ołtarza. Zdarzają się także kandydaci starsi, z większym doświadczeniem życiowym. Niektórzy z nich będą się przygotowywać do kapłaństwa we własnych seminariach diecezjalnych bądź zakonnych, siedmiu rozpoczyna swoją formację w Ogólnopolskim Seminarium dla Starszych Kandydatów (tzw. 35+) w Łodzi. W tym seminarium w sumie przygotowuje się do kapłaństwa 12 alumnów.

– Jako wspólnota Kościoła modlimy się nie tylko o łaskę powołań kapłańskich, ale także o wewnętrzną moc i odwagę dla młodych powołanych, aby na to Boże zaproszenie potrafili odpowiedzieć – skomentował ks. Frąckowiak.

– Interesujące są też, zauważalne w niektórych seminariach, powroty byłych kleryków, którzy wcześniej z własnej inicjatywy przerwali formację, bo nie byli jeszcze wówczas gotowi do dalszych decyzji i potrzebowali czasu, aby one w nich dojrzały – stwierdził.

Przekazane KAI dane statystyczne Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce obejmują stan na 1 października 2026 r. W zestawieniu uwzględniono 68 ośrodków formacyjnych: 31 seminariów diecezjalnych lub międzydiecezjalnych dla alumnów z 41 diecezji rzymskokatolickich i ordynariatu polowego, jedno seminarium greckokatolickie, dwa seminaria misyjne Redemptoris Mater, jedno Seminarium dla Starszych Kandydatów (tzw. 35+) oraz 33 zakonne ośrodki formacyjne.

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