Żurek zawiadamia prokuraturę. "Czas kreatywnej dokumentacji definitywnie się skończył"

Resort sprawiedliwości przekazał, że "wątpliwości budzą dwa odmienne dokumenty opatrzone tym samym numerem". "Usunięta z Biuletynu Informacji Publicznej uchwała dotyczyła wskazania osoby mającej pełnić obowiązki Rektora-Komendanta po odwołaniu dotychczasowego Rektora-Komendanta" – czytamy.

Podkreślono, że "dokumentacja organów uczelni publicznej nie może budzić wątpliwości, a sprawa wymaga pełnego wyjaśnienia".

Resort sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę. Żurek: Czas kreatywnej dokumentacji się skończył

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, odniósł się do zawiadomienia założonego do prokuratury na platformie X.

"Myśleli, że uchwałę Senatu można po cichu usunąć ze strony, podmienić treść pod tym samym numerem i nikt nie zauważy? Byli w błędzie" – napisał.

Waldemar Żurek podkreślił, że "złożyliśmy do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie ingerencji w dokumentację Akademii Wymiaru Sprawiedliwości".

"Istnieją dwa zupełnie różne dokumenty z tym samym numerem (308/26) podpisane przez byłego rektora Michała Sopińskiego. Uchwała, w której Senat stosunkiem głosów 13:0 powierzył kierowanie uczelnią w przypadku odwołania urzędującego Rektora dr hab.Sławomirowi Cudakowi, nagle »zniknęła« z BIP-u, by podważyć jego mandat. Zastąpiono ją papierem o urlopach naukowych" – przekazał.

Minister sprawiedliwości podkreślił we wpisie, że "czas »kreatywnej dokumentacji« i bezczelnych prób ratowania stołków za wszelką cenę definitywnie się skończył".

Spór o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości

Od ubiegłego tygodnia trwał spór wokół decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odwołaniu z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr. Michała Sopińskiego, wobec którego ministerstwo prowadziło postępowanie administracyjne.

Obowiązki po nim przejął profesor tej uczelni, dr hab. Sławomir Cudak.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało w ubiegły czwartek, że jest on uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz.

W piątek rano Sławomir Cudak, który – zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości – przejął obowiązki rektora-komendanta AWS, stawił się w siedzibie uczelni w Warszawie, do której najpierw nie został wpuszczony. Przeciwko objęciu przez niego funkcji protestowała m.in. posłanka PiS Maria Kurowska. Ostatecznie w asyście policji Sławomir Cudak wszedł do siedziby Akademii. Maria Kurowska w środę wieczorem opuściła budynek AWS.

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