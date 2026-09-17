Kryzys paliwowy we Francji. Protestują już nawet rybacy

Blokady objęły m.in. Niceę oraz mniejsze porty na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Protest rybaków jest częścią szerszej fali demonstracji we Francji.

W tym tygodniu strajkowali m.in. pracownicy sektora energetycznego i policjanci. Rybacy domagają się większego wsparcia w związku ze wzrostem kosztów paliwa.

W momencie pisania tego tekstu benzyna E10 kosztuje we Francji średnio 2,17 euro za litr (9,43 zł), natomiast olej napędowy – 2,38 euro za litr (10,35 zł). W Polsce trzeba zapłacić średnio 7,81 zł za litr benzyny 95 i 8,71 zł za litr diesla (ON).

Protesty rybaków we Francji. Premier postawiony pod ścianą

Pod presją protestujących premier Francji Sebastien Lecornu przedłużył do końca roku nadzwyczajne dopłaty do paliwa dla sektora rolniczego, rybołówstwa i budownictwa.

W czwartek (17 września) minister delegowana ds. morza i rybołówstwa Catherine Chabaud spotkała się z przedstawicielami branży, aby rozmawiać o sytuacji sektora i możliwych formach wsparcia.

Protesty zbiegają się z trudnymi negocjacjami nad budżetem Francji na 2027 r. Rząd chce ograniczyć deficyt, jednak rosnące ceny energii i koszty obsługi długu dodatkowo komplikują plany oszczędnościowe. Rentowność francuskich obligacji wzrosła do poziomów niewidzianych od 2008 r.

Ważą się losy budżetu na 2027 rok. Le Pen stawia warunek

Projekt budżetu ma trafić do parlamentu pod koniec września. Socjaliści zapowiedzieli, że nie poprą rządowego projektu, co może zwiększyć znaczenie Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen – największego ugrupowania w niższej izbie, choć pozbawionego większości.

Le Pen zapowiedziała sprzeciw wobec budżetu, jeśli nie będzie w nim planu waloryzacji emerytur zgodnie z inflacją. Nie wykluczyła jednak wstrzymania się od głosu po zapoznaniu się z ostatecznym projektem.

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