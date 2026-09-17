Przełom w sprawie posła KO. Sejm wyraził zgodę na aresztowanie Króla

Sejm bezwzględną większością głosów wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla.

W głosowaniu wzięło udział 430 posłów. Za zatrzymaniem i aresztowaniem posła KO opowiedziało się 422 posłów. Przeciwko było trzech. Od głosu wstrzymało się pięciu posłów. Nie głosowało 30. Ustawowa większość bezwzględna wynosiła 231.

Wojciech Król może zostać zatrzymany i aresztowany

W środę sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu oraz wyrażeniem przez Sejm zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej.

To drugi wniosek Prokuratury Europejskiej w sprawie posła KO. Za pierwszym razem – w lipcu – komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu posłowi, ale przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Następnie Sejm uchylił immunitet Wojciechowi Królowi.

Delegowana do Prokuratury Europejskiej prok. Agnieszka Marcińczyk tłumaczyła podczas posiedzenia komisji, że drugi wniosek nie stanowi uzupełnienia pierwszego, a dotyczy – jak mówiła – "innych czynów zabronionych oraz innych przesłanek uzasadniających potrzebę zatrzymania oraz zastosowania tymczasowego aresztowania" Wojciecha Króla, które zostały zgromadzone już po złożeniu pierwszego wniosku.

– W toku postępowania – wraz z pozyskiwaniem nowych dowodów – ujawniono, że z dużym prawdopodobieństwem pan poseł Wojciech Król mógł dopuścić się popełnienia przestępstw korupcyjnych – wyjaśniła.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej w sprawie oszustwa i korupcji

Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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