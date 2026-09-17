Żurek uderza w Nawrockiego. Sugeruje "trwałą niezdolność do sprawowania urzędu"

Minister sprawiedliwości napisał o „skrajnej głupocie” i przywołał art. 131 Konstytucji dotyczący m.in. trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu. Nawrocki wyjaśnił, że jego słowa odnosiły się do wydarzeń z 17 września 1939 roku.

Nawrocki: Możemy utracić terytorium, ale nie Ojczyznę

W czwartek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Włodawy w województwie lubelskim. Wizyta odbyła się 17 września, w 87. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Kancelaria Prezydenta RP opublikowała na platformie X fragment wystąpienia Nawrockiego. – Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny – mówił prezydent.

17 września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła granice Rzeczypospolitej. Sowiecka napaść nastąpiła kilkanaście dni po ataku III Rzeszy na Polskę i była konsekwencją ustaleń zawartych między Niemcami i ZSRR w pakcie Ribbentrop-Mołotow.

Żurek: Odkurzam art. 131 Konstytucji

Do słów Nawrockiego odniósł się Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości uznał wypowiedź prezydenta za deklarację gotowości do oddania części terytorium Polski. – Czytam o oddawaniu terytorium i profilaktycznie odkurzam art. 131 Konstytucji RP. Jeśli głowa państwa publicznie deklaruje gotowość oddania kawałka Polski, to obywatelom należy się jasność: czy to skrajna głupota, czy stan opisany w pkt 4 ustępu 2 tj. trwała niezdolność do sprawowania urzędu? – napisał Żurek na X.

Przywołany przez ministra art. 131 ust. 2 pkt 4 Konstytucji przewiduje sytuację, w której Zgromadzenie Narodowe stwierdza "trwałą niezdolność Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia".

Tusk do Nawrockiego: Proponuję skasować ten wpis

Wcześniej na słowa prezydenta zareagował Donald Tusk. – Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium – napisał premier na platformie X.

Nawrocki odpowiedział Tuskowi, wskazując na historyczny kontekst swojej wypowiedzi. – Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny – napisał prezydent. – A swoją drogą, zamiast recenzowania i surfowania w internecie, polecam jak najszybciej pochylić się nad moją ustawą o obniżeniu cen paliw – Polacy czekają. Proponuję skasować ceny paliw – zakończył Nawrocki.

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