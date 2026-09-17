Tusk zwrócił się do Nawrockiego. "Proponuję skasować ten wpis"

W czwartek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Włodawy (woj. lubelskie).

"Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny”" – taki wpis, cytujący prezydenta Karola Nawrockiego z czwartkowego wystąpienia, zamieściła na platformie X Kancelaria Prezydenta RP.

Tusk apeluje do prezydenta. "Proponuję skasować ten wpis"

Na wpis zareagował premier Donald Tusk.

"Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium" – napisał w serwisie X.

17 września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Napaść na Polskę była konsekwencją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec i ZSRR, który do historii przeszedł jako pakt Ribbentrop-Mołotow.

Pakt zakładał podział Europy na dwie strefy wpływów. Władze ZSRR dały Hitlerowi wolną rękę na Zachodzie, a w zamian dostały zgodę na anektowanie ponad połowy terytorium Polski oraz części lub całości tych krajów, które kiedyś należały do imperium rosyjskiego.

Z punktu widzenia Polski kluczowy był tajny protokół dodatkowego paktu.

Jego drugi punkt, dotyczący bezpośrednio Polski, brzmiał następująco: "W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do Państwa Polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRR przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia, czy w obopólnym interesie będzie pożądane utrzymanie niezależnego Państwa Polskiego i jakie będą granice tego państwa, będzie mogła być ostatecznie wyjaśniona tylko w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozstrzygną tę kwestię na drodze przyjaznego porozumienia".

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