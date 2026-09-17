"To nie były przypadki". Tusk: Mówię z całą mocą – nie damy się zastraszyć

17 września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Napaść na Polskę była konsekwencją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec i ZSRR, który do historii przeszedł jako pakt Ribbentrop-Mołotow.

Tusk opublikował nagranie. "Lekcja z 17 września 1939 roku nie pójdzie na marne"

Premier Donald Tusk opublikował na platformie X nagranie, na którym przypomniał, że "87 lat temu, 17 września 1939 roku o świcie, gdy polscy żołnierze od dwóch tygodni bronili ojczyzny przed niemieckim najeźdźcą, ze wschodu uderzyła Armia Czerwona".

– Stalin zadał nam cios w plecy, łamiąc pakt o nieagresji – zauważył.

Szef rządu podkreślił, że "pamiętamy obrońców Grodna, Lwowa, żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, harcerzy, partyzantów i cywilów, którzy stanęli naprzeciw przeważającej siły".

– Pamiętamy ofiary Katynia, Miednoje i Charkowa. Pamiętamy setki tysięcy rodzin wywiezionych na Syberię, dzieci które nigdy nie zobaczyły swoich ojców i matki które do końca życia czekały na wieść, jakąkolwiek, o swoich bliskich – mówił.

"Metody rosyjskich działań od stuleci pozostają bez zmian".

Donald Tusk zauważył, że "jako historyk doskonale wie, że metody rosyjskich działań od stuleci pozostają bez zmian".

– Napaść na sąsiadów pod pretekstem wyzwolenia. W dniu takim, jak ten, wolałbym mówić tylko o bohaterskich czynach zapisanych na kartach historii. Niestety, eskalująca agresja ze strony Rosji nie pozwala mi na to – powiedział.

Przypomniał, że "w niedzielę w Dorohusku zawyły syreny, a szyby drżały od wybuchów w oknach".

– Kilkaset metrów od przejścia granicznego z Polską rosyjski dron uderzył w stację benzynową, inny trafił w lokomotywę ukraińskiego pociągu, dwa kilometry od naszej granicy. Noc wcześniej rosyjskie drony uszkodziły fabrykę polskiej firmy na Ukrainie. W lipcu uzbrojona rosyjska rakieta spadła na pole na Lubelszczyźnie – przypomniał.

Premier: Nie damy się zastraszyć

Premier stwierdził, że "to nie były przypadki i dziś mówię z całą mocą: nie damy się zastraszyć".

– Rosja wcale nie musi przekraczać naszej granicy, ona już prowadzi z nami wojnę hybrydową za pomocą dronów, aktów sabotażu i dezinformacji w internecie – mówił na nagraniu.

Szef rządu podkreślił, że "od naszych sojuszników wiemy, że najbliższe miesiące mogą przynieść kolejne prowokacje".

– Ale nie boimy się. Nie jesteśmy też naiwni – dodał.

Przypomniał przy tym, że "w 1939 roku sojuszników mieliśmy właściwie tylko na papierze".

– Zostaliśmy sami. Dziś jesteśmy w NATO i w Unii Europejskiej. Wydajemy na obronę prawie 5 proc. PKB, to niemal dwa razy więcej niż Niemcy i ponad dwa razy więcej niż Francja. Budujemy jedną z najsilniejszych armii w Europie. Z unijnego programu SAFE pozyskaliśmy 44 mld euro, najwięcej ze wszystkich państw Unii, a polskie granice są dzisiaj najlepiej strzeżonymi granicami na całym kontynencie – ocenił.

Donald Tusk zauważył, iż "jesteśmy świadomi, że nawet największa armia nie wystarczy, jeśli naród nie będzie gotowy".

– Nie szukamy wojny, ale jeśli ktokolwiek odważy się nas zaatakować, spotka się ze stanowczą odpowiedzią naszą i naszych sojuszników – podkreślił.

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