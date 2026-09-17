"Tusk może podziękować". Ostry wpis Sasina o sondażu

Liderem sondażu jest Koalicja Obywatelska, którą popiera obecnie 30,4 proc. Z kolei na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 25 proc. respondentów. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Konfederacja z wynikiem na poziomie 11,5 proc.

Próg wyborczy przekracza jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która uzyskała 8,9 proc. głosów oraz Nowa Lewica z wynikiem 8,6 proc. Do Sejmu nie dostałby się natomiast Rozwój Plus. Formacja Mateusza Morawieckiego może liczyć na 4,8 proc. poparcia.

Wyniki sondażu ostro skomentował Jacek Sasin z PiS. Polityk wprost pisze, że gdyby nie niedawny rozłam, to jego formacja obecnie mogłaby już prześcignąć Koalicję Obywatelską.

"KO 30,4 proc. PiS 25 proc. Rozwój Plus 4,8 proc. Warto zapamiętać te liczby. Gdyby nie rozłam i polityczna zdrada ludzi, którzy własne ambicje postawili ponad jednością obozu, dziś mielibyśmy już wielką szansę być przed Koalicją Obywatelską. Tusk może więc na razie podziękować nie swoim wyborcom, tylko tym, którzy postanowili zrobić mu prezent po naszej stronie" – napisał parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości.

Pakt senacki bez Brauna

Tymczasem prawicowe partie muszą zmierzyć się z problemem wyborów do Senatu. Konfederacja Korony Polskiej w grudniu ub. złożyła propozycję zawiązania na wybory niepodległościowego paktu senackiego, po to, żeby szeroka koalicja PiS, dwóch Konfederacji i Rozwoju Plus, zdobyła w Senacie większość. Jeśli bowiem ugrupowania te wystawią konkurencyjnych kandydatów, większość w izbie wyższej utrzyma szeroki blok lewicowy pod wodzą Donalda Tuska.

Propozycja Korony nie zyskała aprobaty PiS i środowiska prezydenta, który miałby być politycznym patronem całego przedsięwzięcia. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, były członek Platformy Obywatelskiej i były doradca Jana Rokity, Wojciech Kolarski oznajmił w wywiadzie dla Dominiki Wielowieyskiej w TOK FM, że nie widzi możliwości współpracy z Grzegorzem Braunem w ramach tak zwanego paktu senackiego prawicy.

Konfederacja Korony Polskiej oznajmiła, że skoro prezydent i kierownictwo PiS nie chce paktu z Braunem, to jest gotowa wystawić własnych kandydatów we wszystkich 100 okręgach senackich.

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