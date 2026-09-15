Kto zastąpi Kaczyńskiego? Wyborcy PiS mają faworyta

Jarosław Kaczyński skończył w czerwcu 77 lat. W najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym dla "Super Expressu" wyborców Prawa i Sprawiedliwości zapytano, kto powinien zastąpić prezesa PiS, gdyby ten zdecydował się przejść na polityczną emeryturę.

Najwięcej wskazań (31 proc.) uzyskał kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. Drugie miejsce zajął przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, którego wybrało 28 proc. ankietowanych. Dalej znaleźli się: była premier, a obecnie europoseł Beata Szydło (16 proc.), eurodeputowany Tobiasz Bocheński (12 proc.), były wicepremier Jacek Sasin (6 proc.) oraz były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (5 proc.).

2 proc. respondentów nie wiedziało, jak odpowiedzieć na zadane pytanie. Sondaż przeprowadzono w dniach 1-2 września na próbie 1008 osób.

Sondaż: Konfederacja depcze PiS po piętach

Z partyjnego sondażu CBOS wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 26,1 proc. ankietowanych. To wzrost o 0,3 pkt proc. w porównaniu z badaniem z sierpnia.

Drugie miejsce, z wynikiem 15 proc., zajmuje Prawo i Sprawiedliwości (spadek o 1,5 pkt proc.). Partii Jarosława Kaczyńskiego depcze po piętach Konfederacja. Różnica między tymi ugrupowaniami to zaledwie 0,2 pkt proc. Chęć oddania głosu na formację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka deklaruje obecnie 14,8 proc. respondentów (wzrost o 1,8 pkt proc.). Natomiast na Konfederację Korony Polskiej chce zagłosować 7,8 proc. badanych (wzrost o 0,4 pkt proc.).

Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze dwie partie: Razem (6,1 proc. poparcia, wzrost o 1,7 pkt proc.) oraz Nowa Lewica (5,9 proc., wzrost o 2,1 pkt proc.). Poniżej progu znalazłyby się natomiast: Rozwój Plus (3,7 proc., spadek o 0,1 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (2,5 proc., wzrost o 0,1 pkt proc.), Polska 2050 (0,8 proc., spadek o 2,6 pkt proc.) oraz Unia Centrum (0,1 proc., spadek o 0,1 pkt proc.).

Inne ugrupowania wskazało 0,7 proc. uczestników badania. Niezdecydowanych było 14,3 proc. ankietowanych. Natomiast 2,2 proc. respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi na pytanie. Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 73,9 proc. badanych, o 0,1 pkt proc. mniej niż w sondażu z sierpnia.

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