Polacy nie wierzą, że Rosja zaatakuje Polskę. Jasne wyniki sondażu

W badaniu zrealizowanym na zlecenie Wirtualnej Polski przez United Surveys by IBRiS ankietowanym zadano pytanie: "Czy obawia się Pan/Pani, że w ciągu najbliższych kilku lat Rosja zaatakuje zbrojnie Polskę?".

Sondaż. Większość pytanych nie wierzy, że Rosja miałaby zaatakować Polskę

Odpowiedzi udzielone w badaniu dość wyraźnie pokazują, że w polskim społeczeństwie przeważa względny spokój. Łącznie 58,2 proc. respondentów nie podziela obaw przed rosyjską agresją. W tej grupie 39,1 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", natomiast 19,1 proc. wskazało opcję "zdecydowanie nie".

Atak Putina. "Zdecydowanie tak" – 3,8 procent

Scenariusz napaści na Polskę bierze pod uwagę niemal co czwarty badany – przede wszystkim z elektoratu koalicji rządzącej. Obawę przed uderzeniem sił Putina na nasz kraj wyraziło łącznie 24,5 procent respondentów pytanych, przy czym zaledwie 3,8 proc. jest o tym przekonanych w stopniu zdecydowanym ("zdecydowanie tak"), a 20,7 proc. ocenia takie zagrożenie umiarkowanie ("raczej tak").

Jeśli chodzi o uczestników ankiety, którzy nie mieli w tym zakresie sprecyzowanego zdania, wyniosła ona 17,4 proc.

Jak odpowiedziały poszczególne elektoraty?

Badanie pokazało, że w groźbę rosyjskiej inwazji wierzy część wyborów koalicji rządzącej – ale i tak jest to mniejszość.

Z kolei po stronie elektoratu opozycji przewaga opcji, że Rosja nie zaatakuje jest bardzo wysoka.

41 proc. sympatyków obozu rządzącego uznaje atak zbrojny za prawdopodobny. (5 proc. wybrało "zdecydowanie tak", a 36 proc. "raczej tak"). Odmiennego zdania jest dokładnie połowa wyborców koalicji (50 proc., z czego 42 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 8 proc. "zdecydowanie nie"), a 9 proc. nie potrafi zająć stanowiska.

Rozniecanie prowojennych nastrojów w jeszcze mniejszym stopniu działa na wyborców opozycji. Aż 70 proc. z nich nie obawia się uderzenia Federacji Rosyjskiej na Polskę w najbliższych latach (45 proc. "raczej nie" oraz 25 proc. "zdecydowanie nie"). Obawę taką deklaruje 18 proc. wyborców tej grupy, zaś 12 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Czytaj też:

Bartoszewicz bardzo mocno ostrzega: Naprawdę chcemy wojny? Czytaj też:

Putin: Rosja nie zamierza atakować Europy ani w 2030, ani w 2050 roku Czytaj też:

Gadowski: Każdy, kto wzywa dziś do wojny to agent albo karmazyn z trasą ucieczki